Alba, sciopero nazionale igiene urbana: domani possibili disservizi nella raccolta rifiuti

Possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti e nei servizi di igiene ambientale domani, venerdì 17 ottobre, ad Alba. La causa è lo sciopero nazionale del settore igiene urbana proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria.
L'agitazione coinvolgerà tutti i lavoratori delle aziende di igiene ambientale che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico dei Servizi Ambientali e durerà per l'intera giornata, interessando tutti i turni di lavoro con inizio nella stessa data.
Lo sciopero è stato indetto a seguito delle persistenti difficoltà nella trattativa per il rinnovo del CCNL, scaduto lo scorso 31 dicembre 2024. Le organizzazioni sindacali lamentano il perdurare delle criticità nel negoziato che si trascina ormai da diversi mesi.
Nonostante l'astensione dal lavoro, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come stabilito dalla normativa vigente e dall'Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.
Il Comune di Alba ha informato tempestivamente la cittadinanza della situazione e invita tutti i residenti alla collaborazione.
I cittadini sono invitati a posticipare, dove possibile, l'esposizione dei rifiuti in attesa di comunicazioni più specifiche sui servizi che saranno effettivamente garantiti durante la giornata di sciopero.