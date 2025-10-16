Bra, tutto il bello dell’autunno nelle castagnate degli Alpini per i bimbi delle scuole

Un felice momento di condivisione, divertimento, rinnovo delle tradizioni e scambio intergenerazionale.

Tutto grazie agli Alpini, uomini e donne che, dopo aver lasciato il servizio attivo, continuano nella grande famiglia dell’ANA a regalare gioia e sorrisi: troppo forte il desiderio di impegnarsi a favore degli altri.

Amore per la montagna, abnegazione e sacrificio, senso del dovere, un volontariato che nella città di Bra le Penne Nere manifestano attraverso opere di grande generosità. Come il fare tappa nelle scuole per donare ad alunni e docenti momenti di condivisione e allegria attraverso le castagnate.

Nella mattina di oggi, giovedì 16, ottobre, al seguito del capogruppo Tino Genta, si sono rimboccati le maniche e hanno organizzato con successo l’atteso evento, presso la Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari".

Il profumo delle caldarroste e le contagiose risate hanno trasmesso buon umore e creato un po’ della magia tipica dell’autunno.

Il regalo più bello, però, è sempre quello dei bambini. Un trionfo di manine ad applaudire e a dire: «Grazie, bravi, evviva gli Alpini». E siamo solo all’inizio...