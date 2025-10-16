Bus sequestrati in Val Tanaro, il centrosinistra di Mondovì tuona: "Sia tutelato il diritto allo studio"

Il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Mondovì ha presentato un’interrogazione rivolta al Sindaco e alla Giunta comunale in merito alla sospensione del servizio di trasporto pubblico RT Piemonte (Riviera Trasporti Piemonte), che in questi giorni sta causando gravi disagi agli studenti pendolari dell’Alta Val Tanaro diretti verso le scuole superiori monregalesi.



Come riportato ieri, mercoledì 15 ottobre (leggi qui), la Procura della Repubblica di Cuneo ha disposto il sequestro di 18 autobus e ha indagato cinque persone per ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso documentale. I controlli, condotti nelle sedi aziendali di Imperia, Ceva e Ormea, hanno determinato l’interruzione del servizio su diverse linee che collegano i comuni dell’Alta Val Tanaro con Mondovì.



"Mondovì – sottolineano i consiglieri firmatari – è una città scolastica di riferimento per tutto il territorio monregalese e per la Valle Tanaro. Centinaia di studenti ogni giorno raggiungono gli istituti superiori cittadini da Ormea, Garessio, Priola, Nucetto e Ceva. È quindi doveroso che l’Amministrazione comunale si attivi per sollecitare gli enti competenti, tutelando il diritto allo studio e garantendo la continuità del servizio".



Nell’interrogazione, i consiglieri Morandini, Gasco, Oreglia chiedono al Sindaco se siano stati avviati contatti con la Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte e l’Agenzia della Mobilità Piemontese per affrontare l’emergenza e per sapere quali iniziative il Comune intenda assumere al fine di coordinare soluzioni temporanee o interventi di supporto.



La Regione Piemonte, attraverso l’assessore ai trasporti Marco Gabusi, ha definito la situazione “straordinaria” e ha annunciato un lavoro congiunto con l’Agenzia della Mobilità e il Consorzio Granda Bus per ripristinare al più presto le corse sospese.



"È fondamentale – concludono i consiglieri di minoranza – che anche il Comune di Mondovì, in quanto principale polo scolastico coinvolto, faccia sentire la propria voce e si ponga come interlocutore attivo affinché il servizio torni operativo in condizioni di piena sicurezza".



L’interrogazione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale.