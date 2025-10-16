Cuneo, riaperto il parco giochi di San Pietro del Gallo dopo i lavori di riqualificazione

È stato inaugurato oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, il rinnovato parco giochi nella piazzetta Don Celestino Bruno a San Pietro del Gallo, al termine dei lavori di riqualificazione che hanno restituito alla comunità uno spazio più sicuro, accessibile e accogliente per bambini e famiglie. Al taglio del nastro erano presenti la Sindaca Manassero, l’Assessore al Verde Pubblico Demichelis, il Comitato di frazione, i bambini della scuola dell’infanzia “Bersezio” e i volontari del Verde Pubblico.

L’intervento, per un importo complessivo di 60.000 euro, è stato avviato nel mese di agosto e si è concluso lo scorso sabato 11 ottobre.

L’area è stata ampliata, le attrezzature di gioco sono state sostituite e sono state installate nuove panchine. La pavimentazione è stata completamente rifatta con mattonelle antitrauma in gomma e la ghiaia attorno ha lasciato il posto ad una pavimentazione in blocchetti CSL, così da rendere l’intero spazio completamente fruibile. La recinzione è stata modificata e sostituita in parte, così come è stato ripensato l’accesso con un nuovo cancello pedonale/carraio e relativa rampa interna ed esterna.

Un altro progetto portato a termine, dunque, dopo quelli nei parchi giochi di via Pavese, via Caraglio, via Auriate, corso Ferraris e corso Dante, mentre al Paperino Club di viale Angeli è stata installata una doppia altalena.

“Con questa inaugurazione – dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore al Verde Pubblico Gianfranco Demichelis – prosegue il percorso di attenzione che l’Amministrazione dedica ai luoghi della socialità, in particolare a quelli destinati ai più piccoli. Restituire ai cittadini parchi curati, sicuri e accessibili significa investire nella qualità della vita e nella coesione della nostra comunità. San Pietro del Gallo ritrova così un punto di incontro importante, pensato per le famiglie e per la crescita dei bambini. Ora puntiamo a nuovi interventi in altre parti della città”.