Eterne memorie, una mostra fotografica sull’arte cimiteriale alla biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 25 ottobre a sabato 8 novembre, ospita la mostra “Eterne memorie” a cura di Memento Maleficarum e Simona Manzone – Anomis Digital Art.

L’esposizione propone un piccolo percorso emotivo e visivo tra le lapidi di Langhe e Roero, con l'intento di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela dei cimiteri monumentali, anche di quelli più piccoli autentici musei a cielo aperto.

“Eterne memorie” è anche un progetto di turismo cimiteriale (necroturismo) che si concentra sull’aspetto artistico e culturale dei cimiteri, suggerendo itinerari alternativi che permettono di spingersi oltre le mete turistiche più gettonate, apprezzando il patrimonio artistico, storico e culturale di luoghi meno conosciuti.

Memento Maleficarum si è appassionata all’arte cimiteriale agli inizi degli anni ’90, dedicandosi all’esplorazione di luoghi abbandonati e al loro racconto attraverso la macchina fotografica.

Simona Manzone – Anomis Digital Art è una fotografa autodidatta che ha tra i suoi soggetti preferiti i cimiteri e che con i suoi scatti invita a riflettere sulla vita e sulla morte, sottolineando l’importanza di apprezzare il tempo che abbiamo.

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi).

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it