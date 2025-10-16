L'Associazione Culturale Antonella Salvatico di La Morra compie vent’anni

In occasione del ventennale della fondazione dell'Associazione Culturale Antonella Salvatico sono stati organizzati due importanti convegni. Il primo si terrà a Torino presso il Salone del Palazzo Reale venerdì 17 ottobre dalle ore 9,30, dove dopo l’introduzione dei professori Laura Bonato e Francesco Panero dell’Università degli Studi di Torino, si parlerà de “La cultura materiale dalle indagini archeologiche” moderato dalla dottoressa Elisa Panero e al quale daranno il loro contributo Patrizia Petitti dei Musei Reali di Torino, e i docenti Marco Serino dell’Università degli Studi di Torino, Daniela Cottica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Eleni Hasaki dell’University of Arizona - Princeton IAS, Willeke Wendrich del Politecnico di Torino, Diana Sergeeva Dobreva dell’Università degli Studi di Verona, Yuri Godino dell'Università degli Studi di Pavia, Enrico Lusso, Enrico Basso, Cristina Trinchero e Irma Nano dell’Università degli Studi di Torino.

Il secondo si terrà sabato 18 ottobre presso i locali, della restaurata a cura dell’Associazione, chiesa di San Sebastiano, con inizio alle ore 9,30, dal titolo “Castelli e palazzi subalpini: architettura delle residenze da nobile tra modelli mentali e realtà materiale”, moderato dal professor Enrico Basso e al quale daranno il loro contributo i docenti Enrico Lusso, Irma Naso, Luca Finco e Viviana Moretti dell’Università degli Studi di Torino, e Roberto Sconfienza della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti.

A ricordare Antonella Salvatico (1963/2005) vi saranno anche due altri momenti nella giornata di sabato: il primo alle ore 11,30, “Le crisi cerealicole in Piemonte all'inizio del Trecento” del professor Francesco Panero, che illustrerà un lavoro svolto dalla professoressa scomparsa, e una messa di suffragio alle ore 18 presso il Santuario della Madonna del Popolo a Cherasco.

L’Associazione Culturale Antonella Salvatico è nata nel 2005 per ricordare l’opera e la figura di Antonella Salvatico, studiosa e docente di Storia della cultura materiale e di Storia economica del medioevo prematuramente scomparsa a quarantadue anni. Fedeli allo spirito e alla passione che hanno guidato nei suoi studi la giovane ricercatrice, soci privati fondatori, con il sostegno del Comune di La Morra, hanno dato vita all’Associazione con lo scopo di realizzare e gestire, senza fini di lucro, attività inerenti allo studio, alla promozione, alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Dall’esigenza di dotarsi di strumenti per promuovere e realizzare le singole attività di ricerca e di studio, nel 2006 l’Associazione ha dato vita al Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali e, nel 2009, al Sistema Culturale Integrato Langhe Roero.

L’Associazione collabora stabilmente con la Regione Piemonte, con l’Università degli Studi di Torino e con Agenzie di formazione del territorio, organizzando corsi di formazione professionale nel settore del turismo culturale (Polo Formativo IN – Piemonte Sistema Territorio) e offrendo opportunità di stage a studenti universitari.

E’ inoltre promotrice con il Laboratorio di Ricerca "Open Tourism” della “Summer School - Valorizzazione dei beni culturali per un turismo responsabile”, che vede da anni studenti transfrontalieri impegnati in percorsi atti alla formazione per la valorizzazione dei beni culturali dell’area cisalpina e transalpina delle Alpi Marittime.