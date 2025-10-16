Saluzzo, carte d'identità cartacee verso il pensionamento: al via gli Open Day per la CIE

Sabato 18 ottobre seconda apertura straordinaria “Open day Cie” organizzato dall’Ufficio anagrafe del Comune di Saluzzo, nella sede dell’ex tribunale, corso Roma 1/ter.

L’obiettivo è facilitare il rilascio della Carta d’identità elettronica in vista dell’entrata in vigore di una disposizione di legge varata nel 2019 (la numero 1157), che prevede che a partire dal 3 agosto 2026, quindi tra poco più di 10 mesi, le carte di identità cartacee non saranno più valide per espatriare all’interno dell’Europa – Area Schengen.

Per rinnovare il documento si può seguire la procedura ordinaria ed effettuare una prenotazione al link https://comune.saluzzo.cn.it/servizi/prenotazioni/

Oppure, presentarsi agli “Open day Cie”. I cittadini sono invitati ad arrivare alle 9. Verranno assegnati ticket di ingresso fino a un massimo di 20 persone.

Per la pratica sono necessari una fototessera recente (degli ultimi 6 mesi), un vecchio documento di identità cartaceo, il pagamento di 22 euro (bancomat o contanti).

I prossimi“Open day Cie” sono:

sabato 8 novembre;

sabato 22 novembre;

sabato 13 dicembre;

sabato 20 dicembre.

Inoltre, per i cittadini meno "digitali", il Comune ha organizzato anche, nelle stesse date (orari 9-12) delle "aperture straordinarie" dell'Ufficio anagrafe, delle "lezioni" di alfabetizzazione digitale gratuita proprio sulla Carta d'identità elettronica. I giovani "facilitatori" aiutaranno nell'attivazione della Cie. Per l'operazione è necessario avere la prima parte del PIN e PUK consegnata dallo sportello quando è stata richiesta la carta e la seconda parte ricevuta insieme alla carta.