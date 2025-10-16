San Damiano Macra: torna la rassegna corale “Chanto l’outoun”

La rassegna corale, organizzata dal Gruppo Corale La Reis di San Damiano Macra, è nata nel 1991 dal desiderio di portare nel nostro paese una ventata di sonorità popolari e alpine. Dalla prima edizione a oggi, sono ben 50 i cori, italiani e stranieri, che si sono esibiti nella nostra Chiesa Parrocchiale.

Per un piccolo paese di montagna come il nostro è “tanta roba”, se pensiamo che circa 1.300 coristi sono stati nostri ospiti: molti di loro hanno pernottato qui e hanno potuto visitare la splendida Valle Maira, contribuendo a creare una rete di amicizie e scambi culturali davvero unici.

Certo, l’organizzazione non è sempre semplice, ma tutto viene ripagato dall’affetto del nostro pubblico, sempre numeroso e caloroso, che ci sprona ad andare avanti. Tanto che, dal 1998, abbiamo deciso di proporre anche una rassegna primaverile, “Chanten mai”, che in 25 anni ha portato a San Damiano Macra altri 36 cori, per un totale di circa 2.100 coristi nelle due rassegne annuali.

Ma veniamo alla serata di sabato, quando si esibiranno il Coro Armonia della Parola di Robilante e il Coro Ij Cantor dla Meidia di Barge.

Il Coro polifonico Armonia della Parola è nato nel 1978 ed è composto da circa 25 elementi. Il repertorio del Coro spazia dalla musica pop italiana e straniera al musical, dai canti popolari ai Negro-Spiritual e Gospel, dalla polifonia sacra a quella profana. Oltre all’attività concertistica con 200 concerti eseguiti, mantiene da sempre il suo costante impegno al servizio della Liturgia, e la partecipazione a 700 celebrazioni liturgiche. Direttore del Coro fin dalla sua nascita è Ezio Giordanengo diplomato in Organo e Direzione di coro presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Cuneo nel 1982 sotto la guida del M° don G. Agamennone.Il Coro viene accompagnato da Nazareno Fusta, alunno di tastiere storiche e clavicembalo presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo e diplomato in organo presso l’Istituto Diocesano di musica Sacra.

Il Coro Ij Cantor dla Meidia è stato fondato nell’ottobre del 1966 da un gruppo di amici di Barge e Bagnolo con un forte senso di appartenenza alle tradizioni locali per cui amano cantare, in particolar modo, canti provenienti dalle nostre vallate. Si sceglie di chiamarlo "Ij Cantor dla Meidia" perchè la Meidia, essendo una zona montuosa posta fra Barge e Bagnolo, può rappresentare entrambi i paesi da cui provenivano i cantori. Grazie ad una minuziosa ricerca avvenuta sul nostro territorio si sono raccolte storie passate di bocca in bocca; i canti recuperati sono stati tramandati dagli anziani e sono stati soggetti ad opere di armonizzazione e perfezionamento che hanno permesso al Coro di incidere un LP nel 1974 e di seguito ha inciso tre CD. Il nostro obbiettivo è salvaguardare le tradizioni ed i valori veicolati dai canti popolari che sono una delle più antiche forme di trasmissione culturale.

La nostra rassegna è inserita nel programma della 38ª edizione della Festa dell'autunno 'Fiero di quatre', che quest'anno propone una serie di iniziative che rientrano tra quelle organizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra (ente proponente), Roccabruna e Cartignano (enti aggregati).

La 38ª edizione della Festa dell’Autunno – “Fiero di Quatre”, in programma a San Damiano Macra il 17, 18 e 19 ottobre, prenderà il via venerdì alle ore 21 con la proiezione del documentario – in lingua occitana e italiana – Lou pan es lou soubeiran (Il pane è l’essenziale), di Giacomo Allinei.

La proiezione si terrà nel Salone Parrocchiale con ingresso libero.

Sabato, sempre alle ore 21, appuntamento con la 33ª Rassegna corale “Chanto l’outoun”, organizzata dal Gruppo corale La Reis di San Damiano Macra, che ospiterà il Coro Armonia della Parola e Ij Cantor dla Meidia.

L’evento si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale, con ingresso libero.

Domenica 19 ottobre, dalle 9.30 e per tutta la giornata, i visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle della mostra-mercato dei prodotti locali.

Alle 11.15 sarà celebrata la messa nella Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano, mentre alle 12.30, presso gli impianti sportivi (in locali riscaldati), verrà servito il tradizionale Pranzo d’Autunno.

Per quest’ultima iniziativa è consigliata la prenotazione entro giovedì 16 ottobre, inviando un messaggio WhatsApp a Mirko (339 8859500) oppure compilando il modulo disponibile sulle pagine social e sul sito della Pro Loco, nonché su www.borghiritrovativallemaira.it

Dalle ore 15 avrà inizio, nell’area sportiva, il concerto a ingresso libero dei Lou Dalfin.

Durante la giornata sono previsti numerosi intrattenimenti, tra cui:

Capriole nelle nuvole (per bambini e famiglie);

una dimostrazione di falegnameria al tornio a cura dell’Associazione Chainsaw Carving;

una ricostruzione medievale con i mercenari della Compagnia 1016;

un incontro con il falconiere Federico Cipriani – Rapaci e Natura per scoprire da vicino il mondo degli uccelli rapaci;

Grisulandia, a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari;

una dimostrazione di pesca e ripopolamento ittico organizzata da ASD Pescatori San Damiano Macra e FIPSAS Cuneo;

la possibilità di visitare il Museo degli Alpini in via Aldo Beltricco (per informazioni: 345 8421918).

Durante i tre giorni della Festa, la Pro Loco di San Damiano Macra metterà a disposizione un servizio bar, oltre a caldarroste, frittelle di mele e vin brulé.

In caso di maltempo, il programma all’aperto di domenica potrà subire modifiche.

Il Pranzo d’Autunno e il concerto dei Lou Dalfin sono comunque garantiti, in quanto si svolgeranno al coperto.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si consiglia di consultare i canali social della Pro Loco o scrivere a prolocosandamianomacra@gmail.com