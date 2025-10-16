"Sara amava lo sci di fondo e il memorial a lei dedicato ci riempie di commozione e gratitudine"

Cari amici,

Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il 2°Memorial di sci di fondo dedicato a Sara Fina domenica 23 marzo 2025.

Lo sci di fondo era uno sport amatissimo da Sara, una passione che viveva con entusiasmo e gioia ogni volta che poteva scivolare sulla neve. Vederla rivivere attraverso questo evento, che ha unito così tante persone nel suo ricordo, ci riempie il cuore di commozione e gratitudine.

Un grazie particolare va ai familiari di Sara, che con grande dedizione e amore si sono adoperati per la perfetta riuscita di questa giornata. Il vostro impegno nel mantenere vivo il suo ricordo attraverso lo sport che tanto amava è un dono prezioso per tutti noi.

Ringraziamo di cuore lo Sci Club Valle Maira, il Comune di Acceglio per l'organizzazione impeccabile e per aver accolto con entusiasmo l'idea di questo memorial, contribuendo a creare un evento che Sara avrebbe sicuramente apprezzato.

Un sentito grazie alla Pro Loco di Cartignano per il sostegno e la collaborazione, elementi fondamentali per la riuscita della manifestazione.

E infine, grazie a tutti gli Amici che hanno partecipato, che hanno condiviso ricordi, sorrisi e lacrime, rendendo questa giornata davvero speciale. La vostra presenza e il vostro affetto sono la testimonianza più bella di quanto Sara fosse amata e continui a vivere nei nostri cuori.

Questo memorial non è solo una gara, ma un modo per tenere vivo lo spirito di Sara, la sua passione per lo sci di fondo e l'amore per queste montagne che tanto amava.

Siamo felici di comunicare che il ricavato della raccolta fondi è stato devoluto all'Asilo di San Damiano. Il 6 ottobre siamo stati accolti insieme ad Asia, Pietro, Raffa e Samu con tanto amore e gioia da tutti i bambini, dalle maestre e dalla Presidente della scuola materna. Vedere i sorrisi di quei bimbi e sentire il loro calore ci ha fatto capire che Sara continua a fare del bene, toccando i cuori più piccoli e puri.

Grazie a tutti voi, Sara continua a scivolare sulla neve, portata dal vento e dall'affetto di chi l'ha conosciuta e amata, e il suo ricordo si trasforma in gesti concreti d'amore per la comunità.

Con infinita gratitudine,

I familiari di Sara