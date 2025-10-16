 / Economia

Cercasi Cantierista esperto / Cablatore macchine per automazione industriale

Spedire il curriculum a: cristina@tecnoalpe.it

TECNOALPE SAS, azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e sistemi di automazione industriale, ricerca una figura professionale da inserire nel proprio team tecnico.

Posizione aperta: Cantierista esperto / Cablatore macchine per automazione industriale

Requisiti richiesti:

  • Esperienza comprovata nel cablaggio di quadri elettrici e macchine automatiche
  • Buone competenze nella gestione dei cantieri e nella collaborazione con il team tecnico
  • Attitudine al problem solving e precisione operativa
  • Disponibilità a trasferte brevi sul territorio

Offriamo:

  • Possibilità di concordare flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze personali
  • Contratto a tempo indeterminato
  • Orario full time
  • Inserimento in un ambiente serio, solido e in continua crescita

Se sei una persona affidabile, con competenze tecniche consolidate e voglia di mettersi in gioco in un’azienda dinamica del territorio cuneese, inviaci il tuo curriculum a: cristina@tecnoalpe.it

TECNOALPE SAS ha sede a Vignolo in via Caraglio 10.

Telefono: 0171 487030

