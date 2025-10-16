Il Gruppo AIP Porte e Stark di Barge trionfa agli “Awards del Serramento 2025”

Il Gruppo AIP Porte e Stark di Barge ha trionfato agli “Awards del Serramento 2025

Il Gruppo AIP Porte e Stark, con sede a Barge, ha conquistato il primo posto nella categoria “Porte Interne” agli Awards del Serramento 2025, importante riconoscimento dedicato all’eccellenza nel settore del design e della produzione di serramenti.

La porta modello Grafix GF27-D si è imposta come la più apprezzata e votata dal pubblico, superando anche competitor di grande prestigio.

“La nostra porta modello Grafix GF27-D – spiegano i referenti del Gruppo AIP Porte e Stark – è stata la porta più apprezzata e votata dal pubblico, distinguendosi anche tra competitor di grande prestigio del settore. Un risultato che ci riempie di soddisfazione e ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.

L’azienda ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la candidatura e l’organizzazione dell’evento: “Un sentito grazie a tutti coloro che hanno votato per noi e all’organizzazione dell’evento per questa splendida opportunità. Continueremo a lavorare con passione e innovazione per portarvi sempre il meglio del design e della qualità Made in Italy”.

Un successo che conferma AIP Porte e Stark come una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama italiano del design e della produzione di porte di qualità.



