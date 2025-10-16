Alessandro Bergonzoni inaugura la nuova stagione del Teatro Toselli

Cresce l’attesa per la stagione 2025/2026 del Teatro Toselli di Cuneo, che prenderà ufficialmente il via venerdì 24 ottobre alle ore 21 con “Arrivano i Dunque”, il nuovo spettacolo di e con Alessandro Bergonzoni. Dopo il lungo e fortunato tour di Trascendi e Sali, l’artista bolognese torna sul palco con una produzione firmata Allibito, condividendo la regia con Riccardo Rodolfi e curando personalmente scene e testi.

Bergonzoni definisce il suo nuovo lavoro “un’asta dei pensieri” in cui si cerca “il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta”. Il risultato è un luogo scenico multiforme, dove l’autore prosegue nella sua ininterrotta ricerca tra parola, realtà e visione.

In “Arrivano i Dunque” riaffiora la sua inconfondibile cifra ironica e filosofica, da cui prende forma un altro dei suoi neologismi – la “Crealtà” – espressione della tensione morale che spinge a ricreare un mondo diverso, oltre la realtà che non basta più, verso una prospettiva di pace e consapevolezza.

I biglietti per lo spettacolo inaugurale e per l’intera stagione del Toselli sono disponibili online sul sito ufficiale cuneocultura.it, oppure presso la biglietteria del teatro (via Teatro Toselli 9) aperta il mercoledì mattina dalle 9 alle 12 e il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 16.