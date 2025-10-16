"I racconti del Marchesato": un viaggio in suggestivi eventi verso la Festa del Libro Medievale e antico 2025

Continuano gli appuntamenti di avvicinamento alla "Festa del libro medievale e antico" che si terrà a Saluzzo da venerdì 24 a domenica 25 ottobre, con un’anteprima il 23 ( lo spettacolo di Ascanio Celestini al Magda Olivero).

Gli eventi organizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, raccolti sotto il titolo “I racconti del Marchesato”, rappresentano un viaggio spirituale, religioso e storico nella Marca di Saluzzo medievale, tra abbazie, castelli, strade e sentieri che attraversano boschi e campi, con in sottofondo il rumore dell’acqua del fiume Po.

A preparare il terreno al tema della quinta edizione della rassegna fieristica-libraria dedicata alla “Religiosità e spiritualità nel Medioevo”, un itinerario tematico in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi: un viaggio tra preghiere e canti, pellegrinaggi e pratiche religiose, meditazioni e ribellioni, figure mitiche della cosiddetta "Età di Mezzo".

Il ventaglio di appuntamenti tocca i paesi di Cardè, Cavour, Envie, Gambasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Piasco, Revello, Rifreddo, Sanfront, Staffarda, Verzuolo. Info e prenotazioni su monasterodellastella.it / salonelibro.it / visitsaluzzo.it

Stasera, giovedì 16 ottobre, alle 20 al Palazzo Porporato di Piasco, sarà messo in scena il tableau vivant Il "Vescovo e la luce nella notte" ispirato a San Nicola di Bari e al ruolo della Chiesa secolare nel Medioevo.

Venerdì 17 ottobre alle 20 l’Abbazia di Staffarda, luogo simbolo della spiritualità monastica nel Marchesato, ospiterà la serata di meditazione e narrazione "Medioevo interiore – Tra le pietre dell’Abbazia e il respiro dell’Oriente".

Sabato 18 ottobre alle 17:30 ai Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco, la medievista Luisa Clotilde Gentile proporrà la lectio Il cielo dipinto dei Signori di Lagnasco, dedicata alla lettura simbolica dei cicli decorativi rinascimentali del castello. A seguire, Malum malum, narrazione tra mito e cucina, con assaggi di antiche ricette di mele in salsa medievale.

Domenica 19 ottobre alle 14 a Rifreddo, nell' Ex Convento di Santa Maria della Stella, l'attesissimo l’evento teatrale con camminate "Venit Malum, Invocatur Lux - Il Male Avanza, la Luce è Invocata", che, tra storia e leggenda, evocherà il clima spirituale e sociale che precedette i processi alle streghe del 1495 a Rifreddo.

Cinque camminate storiche partiranno nel primo pomeriggio da Envie, Revello, Martiniana Po, Gambasca e Sanfront per incontrarsi presso il Rio Frigidus, dove sarà messa in scena la figura della badessa Margherita di Manton, personalità chiave nella denuncia e nella convocazione dell’Inquisizione.

Lunedì 20 ottobre alle 20 l’evento presso il Castello della Manta "Ad Lumen et Vocem – Verso la Luce e la Voce", la camminata notturna teatralizzata dalle antiche Cappelle di Manta alla Chiesa di Santa Maria del Monastero di Manta e, a seguire, il concerto gregoriano del coro Haec Dies, ispirato alla spiritualità monastica.

Martedì 21 ottobre alle 21 al Castello di Cardè la visita guidata, attraverso la Divina Commedia dantesca, "Quell’umido vapor che in acqua riede"proporrà un viaggio tra poesia, spiritualità e storia, partendo dal Po per condurre i visitatori al maniero trasformato per l’occasione nel simbolo delle tre cantiche dantesche.

Doppio appuntamento mercoledì 22 ottobre. Al Castello di Verzuolo alle 17,30 la curatrice Beatrice Del Bo terrà una lectio a lume di candela intitolata "L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo", dedicata al simbolismo e all’uso della luce nel pensiero e nella vita quotidiana medievale.

Alla Cappella del Palazzo Marchionale a Revello alle 21 si svolgerà l’evento "Le streghe del 1495": guidato da Grado Giovanni Merlo e Marina Benedetti, dove, attraverso documenti giudiziari, il pubblico rivivrà le paure, i sospetti e i rituali che segnarono un’epoca segreta e inquieta.

Venerdì 24 ottobre a Saluzzo, con "Coquinaria Saluzzensis", il Monastero della Stella si trasformerà per una sera nella foresteria di un antico monastero medievale, per un banchetto rievocativo realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale di Pandino (CR), esperta nella ricerca e nella preparazione di autentici menù d’epoca.

Sabato 25 ottobre andrà in scena l’evento "Custodi e Condannate: il Racconto di un’epoca", in cui cinque spettacoli itineranti animeranno il centro di Saluzzo. Partendo dai Giardini della Fondazione APM, si attraverserà il cuore cittadino per arrivare al Quartiere, sede della Festa, attraverso un viaggio nella storia, che ripercorre processi, condanne, tensioni sociali e religiose del tempo.

I racconti del Marchesato proporranno anche un appuntamento in chiusura della Festa, lunedì 27 ottobre all’Antica Parrocchiale Santa Maria al Castello di Manta il concerto dell'Ensemble Gli Invaghiti.

Tra gli altri appuntamenti che precedono la Festa, anche la presentazione (sabato 18 ottobre) dell’esito del restauro del polittico della Madonna del Rosario di Oddone Pascale della Chiesa di San Giovanni, già sede dei Domenicani e luogo di sepoltura dei marchesi di Saluzzo. La composizione, risalente al 1535, viene temporaneamente allestita nel Museo diocesano in via Maghelona per celebrarne il recupero da parte del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, finanziato dal Ministero della cultura, e rendere possibile la fruizione ravvicinata dell’opera, prima del rientro nella sede originaria.

In allegato il programma della Festa del Libro Medievale e antico.