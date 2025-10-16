Cherasco lancia il progetto “Cher@”: una nuova identità digitale per commercianti, eventi e storia della città

Prende ufficialmente il via “Cher@ - Cherasco, voci, eventi”, il nuovo progetto di comunicazione digitale promosso dal Comune di Cherasco in collaborazione con Gusta Cherasco e con la consulenza di SM Studio di Scaparone Martina, che mira a valorizzare il tessuto commerciale, gli eventi e la ricca storia della città.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di dotare Cherasco di una presenza online coerente, coordinata e capace di raccontare in maniera autentica il territorio e i suoi protagonisti.

Il progetto si sviluppa in tre fasi principali:

Brainstorming e ascolto – Un primo momento di confronto con amministrazione comunale e commercianti per raccogliere visioni, idee ed esigenze, così da costruire una narrazione condivisa e identitaria di Cherasco.

Studio dell’identità visiva – La definizione di una linea grafica coordinata e distintiva, sviluppata da Petricore Communication Design (Alice Fiorini), che darà un’immagine fresca e riconoscibile ai nuovi profili social della città.

Piano editoriale – La creazione di una strategia di comunicazione organica che darà continuità e struttura alla presenza digitale di Cherasco, valorizzando eventi, attività commerciali, prodotti locali e iniziative culturali.

Con “Cher@ - Cherasco, voci, eventi” vogliamo rafforzare il legame tra la città, i suoi commercianti e i visitatori, offrendo un’immagine digitale che rispecchi l’autenticità e l’energia del nostro territorio.

Il progetto rappresenta un passo importante per sostenere le attività locali, dare visibilità agli eventi e consolidare l’identità culturale e turistica di Cherasco attraverso strumenti digitali moderni ed efficaci.

Dichiarano sindaco Claudio Bogetti e vicensindaco Umberto Ferrondi: “Crediamo fortemente nell'importanza di sostenere il tessuto economico locale e di dare visibilità agli eventi che animano la nostra comunità. Questo progetto rappresenta un passo concreto in questa direzione, contribuendo a consolidare l’identità culturale e turistica di Cherasco e a promuovere un’immagine unitaria e accogliente della nostra città, dentro e fuori i confini comunali. Auguriamo loro un buon lavoro.”