Chiusa di Pesio, il futuro della castanicoltura apre la 27ª Festa del Re Marrone

La 27ª Festa del Re Marrone prenderà ufficialmente il via giovedì 23 ottobre alle 20.45 con un evento di apertura dedicato alle prospettive future della castanicoltura. L'appuntamento è fissato nella Biblioteca Civica "Ezio Alberione" per una serata di confronto dal titolo "Il futuro della castanicoltura – Dalla tradizione locale alle sfide europee".

L'iniziativa rappresenta il momento inaugurale della tradizionale rassegna che celebra la castagna, frutto simbolo della Valle Pesio e della sua identità territoriale. Quest'anno l'evento di apertura si concentra sul ruolo che questo settore può giocare nel panorama contemporaneo, tra valorizzazione del territorio, innovazione tecnologica e nuove opportunità a livello europeo.

La serata vedrà protagonisti esperti di caratura nazionale e internazionale: interverranno Massimo Seragnoli, Project Manager di Castanea Expo 2025 – Firenze, Carlos Ramos, Segretario di RefCast (Associação Portuguesa de Castanha) e Alessandro Tomatis del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte. La moderazione dell'incontro sarà affidata al sindaco di Chiusa di Pesio, Claudio Baudino.

Il dibattito offrirà l'opportunità di esplorare le sfide e le potenzialità di un comparto che unisce tradizione secolare e necessità di innovazione, confrontando esperienze e strategie di sviluppo a livello transnazionale.

Al termine della conferenza, i partecipanti potranno degustare i prodotti a base di castagne della Valle Pesio, un momento conviviale che celebra la ricchezza gastronomica locale legata a questo frutto autunnale.