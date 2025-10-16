 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 16 ottobre 2025, 12:15

Cuneo, alla Fondazione Delfino la presentazione di "STUDIOERRE 1971/1981"

Mercoledì 22 ottobre alle 17.30 il volume di Roberto Baravalle sulla storica realtà culturale cuneese

1972-Albino Galvano alla sua mostra con Filippo Scroppo (a destra)

1972-Albino Galvano alla sua mostra con Filippo Scroppo (a destra)

Mercoledì 22 ottobre alle ore 17.30, la Fondazione Casa Delfino di corso Nizza 2 ospiterà la presentazione del volume "STUDIOERRE 1971/1981", edito da GrandArte-Primalpe.

Il libro, frutto del lavoro di Roberto Baravalle in collaborazione con Silvio Rosso e con il decisivo apporto di Maurizio Ovidi, ricostruisce la storia dell'attività culturale della SALETTA/STUDIOERRE, importante realtà degli anni '70 e '90 del secolo scorso a Cuneo, che aveva sede in via Mondovì ai numeri 13 e 18.

L'opera racconta un periodo particolarmente vivace della vita culturale cittadina, arricchita anche dai contributi scritti di amici e collaboratori che hanno voluto condividere i propri ricordi e testimonianze di quel decennio.

L'evento, a ingresso libero, rappresenta un'occasione per riscoprire una pagina importante della storia culturale cuneese e per riflettere sul ruolo che spazi come STUDIOERRE hanno avuto nel panorama artistico e intellettuale della città.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium