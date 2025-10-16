La Brigue chiama Cuneo: alla Festa della Pecora Brigasca si arriva in treno, navetta e carpooling

In occasione della 15ª Festa della Pecora Brigasca a La Brigue, domenica 19 ottobre, i partecipanti potranno usufruire di collegamenti ferroviari dedicati. Il viaggio dal Piemonte sarà pratico e rispettoso dell’ambiente, grazie ai treni Trenitalia Cuneo–Ventimiglia con fermata straordinaria a La Brigue.

Gli orari da Cuneo: partenza alle 06:41 con arrivo a La Brigue alle 07:58, e partenza alle 08:41 con arrivo alle 09:55. Per il ritorno, le soluzioni disponibili sono alle 17:53 e alle 20:08, con arrivo a Cuneo rispettivamente alle 19:19 e alle 21:19.​ Il costo del biglietto è di €6,40 a tratta ed è acquistabile direttamente su trenitalia.com.​

Per chi giunge in auto, posti limitati a La Brigue: l’organizzazione invita a preferire il carpooling oppure a parcheggiare a Tende o Saint-Dalmas, dove si può salire sulla storica navetta ferroviaria dedicata all’evento (biglietto €4 andata e ritorno, prenotabile online).​

Gli orari delle navette storiche sono: da Tende: partenze 10:40, 13:55, 15:00, 17:22; ritorni da La Brigue 10:15, 11:49, 14:34, 16:29. Da Saint-Dalmas: partenze 10:05, 11:40, 14:25, 16:20; ritorni da La Brigue 10:51, 14:06, 15:11, 17:34.​