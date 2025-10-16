Novità, eventi collaterali e Garden Stube: il pubblico premia l’Oktoberfest Cuneo

Si chiude con soddisfazione l’ottava edizione di Oktoberfest Cuneo, organizzata dalla Sidevents da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025 presso l’Area del Palazzetto dello Sport.

Un successo di pubblico giunto non solo da tutta la provincia, ma anche dal resto del Piemonte e dalla vicina Francia, che ha premiato in particolare le novità dell’area eventi, con i raduni e le diverse dimostrazioni di abilità sportive e l’accogliente nuova Garden Stube.

Sul tema della sensibilizzazione alla guida sicura, invece, sono stati omaggiati migliaia di alcol test, anche grazie all’iniziativa “Un soffio ti può salvare la vita” della Fondazione Specchio dei Tempi – La Stampa dell’ultimo sabato sera, mentre 3.400 “guidatori designati” hanno usufruito del buono per una birra analcolica gratis con la campagna “Stasera guido, quindi bevo gratis!”.

Vincente anche la collaborazione con Bus Company, che ha permesso a 30 navette di raggiungere l’Oktoberfest Cuneo nelle serate dei venerdì e dei sabato, trasportando in sicurezza avventori da Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì, Chiusa Pesio. Infine, per quanto riguarda il coinvolgimento di sponsor e fornitori, sono almeno 25.000 le persone ad aver prenotato un tavolo, accedendo così al carnet sconti dal valore di più di 2.600 euro proposto dalla Sidevents.

“Possiamo dirci soddisfatti di questa ottava edizione – dichiarano gli organizzatori della Sidevents -. In particolare, siamo felici dell’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto l’ampliamento dello spazio dedicato agli eventi collaterali, realizzati in collaborazione con realtà del territorio. È per noi motivo d’orgoglio valorizzare chi, attraverso lo sport e l’impegno sociale, promuove valori universali e favorisce un coinvolgimento autenticamente inclusivo. Siamo lieti che la nuova Garden Stube abbia incontrato il favore di moltissimi avventori con il suo impatto estetico e accogliente. L’ampia partecipazione alle attività del progetto di sensibilizzazione alla guida sicura conferma che anche il pubblico ha colto l’importanza di questo tema, che da sempre accompagna la filosofia della nostra manifestazione. Un impegno che Sidevents porta avanti con costanza, promuovendo comportamenti responsabili e collaborando con istituzioni e partner locali per diffondere una cultura della sicurezza stradale. Oktoberfest Cuneo promuove infatti l’idea di una ‘festa responsabile’, in cui il divertimento e la sicurezza possano convivere, grazie alla consapevolezza e al rispetto reciproco. Con orgoglio confermiamo di aver mantenuto l’impegno di collaborare con fornitori della nostra provincia, sostenendo l’economia locale e creando, anche grazie al carnet sconti, un virtuoso circolo di valore per il nostro territorio”.

Le proposte dell’area eventi hanno infatti affascinato numerosi visitatori che, nel primo fine settimana, hanno potuto ammirare oltre 70 auto tra motori americani dei Foam – Friends Of American Motors e Volkswagen Maggiolino.

Il secondo weekend ha visto protagonista il “Pentathlon del Boscaiolo” che ha richiamato un vasto pubblico che si è appassionato alle sfide a colpi di motosega per la selezione dei cinque atleti che rappresenteranno l’Italia al 36° Campionato Mondiale dei boscaioli.

E ancora, nell’ultimo fine settimana, oltre 300 bambini hanno sperimentato il “battesimo della sella” e scoperto come prendersi cura di cavalli e pony, grazie alla scuderia Hobby horse e all’associazione Fly horse di Cuneo. Apprezzati dal pubblico anche gli spettacoli della scuola di ballo “Broken Heels Country School”, dell’ASD Cuneo Pole Dance Academy e del gruppo cheerleading Le Nuvole che, per l’occasione, ha sfoggiato la divisa della nazionale italiana con cui parteciperà, per la prima volta, al campionato mondiale di cheerleading, in Giappone a dicembre.

Circa 15.000 le persone che hanno approfittato della nuova Garden Stube per una boccata d’aria con il boccale in mano, godendo dell’accogliente arredamento, della piacevole illuminazione e grazie alle gradevoli e miti temperature delle ultime settimane.