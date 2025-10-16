 / Eventi

Pastori e tradizione protagonisti alla Fiero de Son Martin di Casteldelfino

Sabato 18 ottobre un incontro-convegno dedicato al mondo della pastorizia con proiezione del film “Marghé Marghier” e interventi di Marzia Verona e Giacomino Dematteis

Pastori e tradizione protagonisti alla Fiero de Son Martin di Casteldelfino

Nell’ambito della 'Fiero de Son Martin' di Casteldelfino in valle Varaita, l’associazione Alèvé Libre, in collaborazione con il Comune di Casteldelfino, organizza sabato 18 ottobre alle 16,30, nella borgata Bertines di Casteldelfino, nel nuovo Centro Culturale, l’incontro-convegno Pastori e Pastorizia.

Sarà un pomeriggio dedicato alla riscoperta della pastorizia, alle sue sfide contemporanee e al suo ruolo nella tutela dell’ambiente e dell’identità montana.

Durante l’evento sarà proiettato il film “Marghé Marghier” di Sandro Gastinelli, seguito dagli interventi di Marzia Verona e Giacomino Dematteis, che offriranno al pubblico spunti di riflessione e testimonianze su un mestiere antico ma ancora oggi fondamentale per il territorio alpino. A moderare l’incontro sarà il giornalista Osvaldo Bellino.

Per informazioni: 338.7857309 – info@fustaeditore.it


 

