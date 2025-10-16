Riuso, sostenibilità e condivisione: a Savigliano torna lo Swap party

Un pomeriggio «nel segno della sostenibilità, del riuso e della condivisione».

Sabato 18 ottobre – dalle 14.30 alle 20.30, presso palazzo Longis a Savigliano – torna lo Swap party, l'iniziativa di scambio abiti organizzata dal progetto Oceano di Oasi Giovani.

Il meccanismo, semplice, è quello già sperimentato con successo nelle precedenti edizioni: è possibile portare capi d'abbigliamento (liberando cassetti e guardaroba di casa) e “barattarli” con altri pezzi, senza spendere nulla. Sarà presente anche il personale della sartoria sociale dell'ente, Oasi del cucito, per mostrare alcuni lavori di riparazione sartoriale.

Anche quest'anno l'ampio salone di palazzo Longis ospiterà il mercatino di libri usati dell'associazione Ashas. Ogni acquisto servirà a sostenere le attività di inclusione sociale del sodalizio saviglianese, oltre a valorizzare il potere della lettura.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è realizzata con il sostegno della Fondazione CRC, nell’ambito del bando Percorsi di Sostenibilità».