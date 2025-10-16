Sanfrè, chiusa la 10ª edizione della Sagra del Riso: dieci giorni di gusto, musica ed emozioni

Dal 3 al 13 ottobre Sanfrè ha festeggiato con entusiasmo e partecipazione la decima edizione della Sagra del Riso, un traguardo importante per una manifestazione che, anno dopo anno, è cresciuta fino a diventare un appuntamento fisso e molto atteso sul territorio.

Dieci giorni ricchi di eventi, a partire dalle tradizionali cene a base di riso, preparate con cura e passione, passando per serate di intrattenimento musicale e iniziative rivolte a tutte le età.

Tra gli appuntamenti più sentiti, la Camminata in Rosa, promossa in occasione del mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, ha portato in strada decine di partecipanti per un momento di solidarietà e sensibilizzazione.

Spazio anche al divertimento e alla bellezza con la terza edizione di Miss e Mister Sagra del Riso, un concorso sempre più apprezzato dal pubblico. Ad ampliare l'offerta, una giornata dedicata al benessere, organizzata in collaborazione con Opes Italia Comitato Regione Piemonte, ha proposto attività e approfondimenti per uno stile di vita sano.

Non sono mancati gli spazi dedicati alla gastronomia e all’educazione: il cooking show ha offerto al pubblico l’opportunità di assistere alla preparazione di piatti a base di riso con chef locali, mentre i laboratori didattici hanno coinvolto i più piccoli in attività creative e formative. Grande interesse ha suscitato anche la rievocazione storica dedicata a Sanfrè, che ha permesso a cittadini e visitatori di riscoprire le radici del paese, attraverso racconti, costumi d’epoca e ambientazioni storiche che hanno ricreato atmosfere del passato.

Le serate musicali hanno acceso il cuore della festa con i coinvolgenti DJ set, che hanno visto protagonisti la Leva 2007, Marco May, i travolgenti Tuttafuffa e l’energia dei Divina, regalando momenti di puro divertimento.

Un’edizione speciale, insomma, per spegnere simbolicamente le prime 10 candeline della Sagra, celebrata con un gesto simbolico: il lancio ufficiale del Riso di Sanfrè, ormai in vendita da qualche settimana nei negozi del paese e non solo. Questo prodotto, nato dalla collaborazione con l’Azienda Risicola Allocco di Bra, rappresenta il frutto di un progetto che unisce territorio, tradizione e qualità.

Con questa edizione si chiude un capitolo importante, ma già si guarda al futuro, con l’obiettivo di rendere la Sagra del Riso un appuntamento sempre più radicato, partecipato e rappresentativo dell’identità di Sanfrè.





