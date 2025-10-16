Savigliano, torna Occitoberfest con musica e tradizioni delle valli

Sabato 25 ottobre torna a Savigliano l’atteso appuntamento con Occitoberfest, la festa che porta la musica e la cultura delle valli occitane in città.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dalla Consulta Giovani Savigliano in collaborazione con Fucos ODV, e promette come sempre una serata all’insegna di musica, danze popolari, buon cibo e tanta allegria.

Occitoberfest nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere la ricchezza delle tradizioni delle nostre montagne, creando un ponte tra le valli e la città. Un’occasione speciale per vivere insieme le atmosfere autentiche dell’Occitania, tra suoni e convivialità.

Il programma musicale di questa edizione vedrà sul palco i Lou Tapage, una delle band più amate della scena folk-rock occitana, pronti a far ballare il pubblico con la loro energia travolgente.

In apertura saliranno sul palco i QuBa Libre, mentre a chiudere la serata sarà il djset di Steccio, per continuare a danzare fino a notte.

Come da tradizione, non mancheranno le proposte gastronomiche grazie al food truck presente nell'area di fronte all'Ala Polifunzioanle e alla birra artigianale Kauss, prodotta localmente e ormai simbolo della manifestazione.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale del Piemonte e dal Comune di Savigliano e fa parte del progetto “Spazio ai diritti” di Fondazione CRC.

Per informazioni e aggiornamenti seguire i canali social di Consulta Giovani Savigliano e Fucos ODV.