Barge, blackout elettrico: chiude per un giorno lo sportello sanitario distrettuale

Un'interruzione programmata dell'energia elettrica costringerà alla chiusura temporanea dello sportello distrettuale di Barge lunedì 20 ottobre. La comunicazione, arrivata dal gestore della rete elettrica, ha spinto l'ASL a riorganizzare i servizi per garantire continuità assistenziale ai cittadini.
La sede interessata dal disservizio è quella ubicata presso la Struttura Residenziale Don Ernesto Uberti, che per l'intera giornata non potrà erogare le consuete prestazioni.
Per limitare i disagi, l'Azienda Sanitaria ha predisposto un piano alternativo. Lo Sportello Multifunzionale, normalmente operativo a Barge, sarà trasferito per la giornata a Paesana, in Piazza Statuto 16, mantenendo l'orario dalle 9 alle 12:30.
Anche le attività infermieristiche subiranno una ricollocazione: medicazioni e prestazioni ambulatoriali si svolgeranno presso la sede di Bagnolo Piemonte, in Corso Vittorio Emanuele 32, sia al mattino che al pomeriggio. Per informazioni, i cittadini potranno contattare il numero 0175/348008.
L'ASL raccomanda agli utenti di prendere nota delle variazioni per evitare spostamenti inutili e garantisce che dal 21 ottobre tutti i servizi torneranno alla normale operatività presso la sede di Barge.