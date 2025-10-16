Piasco avvia una sperimentazione sulla viabilità per una città più sicura e vivibile

È iniziata ieri, mercoledì 15 ottobre, a Piasco, una sperimentazione sulla viabilità che prevede il divieto di transito nel tratto di strada compreso tra l'intersezione della SP8, via Dante e via Wild.

“Questa scelta – afferma la sindaca Stefania Dalmasso – nasce da una duplice esigenza: migliorare la sicurezza stradale, tutelare maggiormente i pedoni, in particolare in un'area antistante le scuole e la scuola materna”.

L’iniziativa rientra all’interno di un più ampio piano di mobilità urbana sostenibile che l’Amministrazione comunale sta elaborando, con l’obiettivo di rendere Piasco una comunità sempre più sicura, vivibile e attenta alla qualità della vita di tutti.

“Siamo consapevoli – continua la sindaca – che ogni cambiamento comporta un periodo di adattamento, ma contiamo sulla collaborazione e sul senso civico dei cittadini, per affrontare insieme questa fase di prova”.

Al termine della sperimentazione verranno raccolte le osservazioni e le proposte dei cittadini, che saranno fondamentali per valutare gli effetti del provvedimento e definire le scelte future in tema di viabilità e sicurezza urbana.