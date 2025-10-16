A Saluzzo la presentazione del corso "Genitori efficaci" per risolvere i conflitti in famiglia

Ascoltare con empatia i figli in difficoltà, concordare regole efficaci, risolvere i conflitti in famiglia nel rispetto di tutti.

Questi gli argomenti principali del corso "GENITORI EFFICACI" che si presenterà la sera di lunedì 20 ottobre 2025 presso “Il Quartiere” -Sala degli Specchi - in P.zza Montebello 1 a Saluzzo (CN), corso che verrà poi avviato a novembre. L’iniziativa è promossa ed organizzata dal Centro Famiglie di Saluzzo.

Durante la serata, ad ingresso libero, saranno illustrati nel dettaglio contenuti, modalità e organizzazione del corso, che sarà aperto a tutti i genitori e a tutti coloro che desiderano prepararsi per affrontare efficacemente le relazioni tra genitori e figli, le difficoltà, le tensioni, i conflitti e per accrescere il benessere nell'ambiente familiare ed in generale.

Il corso, ideato da Thomas Gordon, attraverso un percorso formativo teorico e pratico, permette di acquisire nuove modalità di relazione, una più profonda capacità di ascolto e di dialogo per poter affrontare con più efficacia il proprio ruolo educativo e promuovere la crescita dei propri figli. Il corso può essere seguito da chiunque, senza prevedere alcuna formazione precedente.

Molte persone che hanno sperimentato questa formazione (conduco questi corsi dal 1999 e a Saluzzo è la sesta edizione) hanno riscontrato reali cambiamenti positivi nelle relazioni, non solo con i propri figli, ma anche con gli amici e i colleghi di lavoro, sottolineando come in un tempo breve abbiano potuto ricevere un aiuto davvero concreto ed efficace.

Durante la serata sarà presentato il corso in tutti i suoi aspetti e condurrò successivamente il percorso formativo, per chi vorrà iscriversi.

Relatore: Roberto Colombero, Educatore, Counsellor e Formatore Autorizzato IACP (Istituto per l'Approccio Centrato sulla Persona di Roma)

Per informazioni: Luisa e Serena, Educatrici Centro Famiglie, 345-1494754