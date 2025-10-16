In alto i calici: diploma di Sommelier AIS Piemonte per quattro ex allieve dell'Alberghiero di Dronero

Nella splendida cornice di Villa della Regina a Torino, martedì 7 ottobre, quattro ex allieve dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, della classe VB – Indirizzo Sala, hanno ricevuto il diploma di Sommelier AIS Piemonte.

Si tratta di Giulia Allemand, Gaia Cornaglia, Emily Fina e Emma Pastorelli, che hanno completato con successo il percorso formativo e l’esame finale lo scorso giugno.

Le studentesse hanno partecipato con impegno e determinazione al Corso di qualificazione professionale Sommelier organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS), all’interno del progetto didattico dedicato curato dalla prof.ssa Roberta Orsini.

L’iniziativa, attiva ormai da alcuni anni presso l’Istituto, offre agli studenti la possibilità di frequentare i tre livelli del corso Sommelier direttamente a scuola, concludendo poi con l’esame ufficiale per l’ottenimento del diploma.

La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta in una location d’eccezione, la storica Villa della Regina, residenza sabauda simbolo del legame tra Torino e la cultura vitivinicola del territorio.

«Siamo orgogliosi delle nostre allieve — sottolinea la prof.ssa Roberta Orsini — per l’impegno e la professionalità dimostrati. Questo progetto testimonia come la scuola possa essere un ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro, valorizzando le eccellenze del territorio e la cultura enogastronomica italiana.»