Savigliano, i geometri dell'Eula primi nel contest dedicato a Santorre di Santa Rosa

È stata la 5ªA Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'istituto Arimondi-Eula a vincere il piccolo contest al Museo civico organizzato al termine delle visite guidate alla mostra su Santorre di Santa Rosa.
La competizione consisteva nel decriptare una frase dell'eroe risorgimentale: i geometri dell'Eula hanno primeggiato tra tutti i partecipanti – scuole medie e superiori – conseguendo un tempo di 55,95 secondi, cronometrati.
Durante la premiazione è stato consegnato agli studenti un buono colazione ed un libro di Aldo Cazzullo, ed il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha letto loro una finta lettera di congratulazioni di Santorre.