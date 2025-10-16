 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 16 ottobre 2025, 11:44

Savigliano, i geometri dell'Eula primi nel contest dedicato a Santorre di Santa Rosa

La 5ªA Costruzioni dell'Arimondi-Eula decripta la frase dell'eroe risorgimentale in 55,95 secondi battendo tutte le scuole partecipanti

Savigliano, i geometri dell'Eula primi nel contest dedicato a Santorre di Santa Rosa

È stata la 5ªA Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'istituto Arimondi-Eula a vincere il piccolo contest al Museo civico organizzato al termine delle visite guidate alla mostra su Santorre di Santa Rosa.

La competizione consisteva nel decriptare una frase dell'eroe risorgimentale: i geometri dell'Eula hanno primeggiato tra tutti i partecipanti – scuole medie e superiori – conseguendo un tempo di 55,95 secondi, cronometrati.

Durante la premiazione è stato consegnato agli studenti un buono colazione ed un libro di Aldo Cazzullo, ed il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha letto loro una finta lettera di congratulazioni di Santorre.

cs

