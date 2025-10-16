AIDO Valenza ed AIDO Bra, Langhe e Roero celebrano l’anniversario della propria amicizia

Si è svolta a Valenza presso il Palazzo Municipale alla presenza delle autorità politiche, religiose e civili nonché dinanzi a diversi esponenti del volontariato cittadino, un momento quantomai significativo di rinnovo dell'atto di amicizia siglato in terra cuneese il 6 ottobre 2024 con il Gruppo AIDO Intercomunale di Valenza (competente anche per Bassignana-Rivarone-Pecetto) e quello della Città di Bra.

Coordinatori dell'incontro quantomai significativo Roberto Fava, Presidente del sodalizio valenzano, ed Alessandro Deangelis che ha fatto gli onori di casa per meglio accogliere la delegazioni "targata AIDO Bra" con a capo il Presidente Gianfranco Vergnano ed i dirigenti braidesi Aurora Galizia, Marina Sanino, Rosangela Tibaldi e Stefania Rovere, quest’ultima delegata a rappresentare la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo.

Per l’Amministrazione Comunale di Valenza erano presenti il Sindaco Maurizio Oddone, con gli Assessori Rossella Gatti, Luca Rossi e Alessia Zaio; per il Comune di Bassignana, l’Assessore Chiara Di Palma, mentre a nome e per conto di Rivarone, il Sindaco Elisabetta Tinello ha inviato un messaggio di saluto e vicinanza.

«Il nostro contributo teso a rafforzare la rete associativa nella quale operiamo continua» - afferma Roberto Fava - «Ciò con lo scopo di coinvolgere ed ampliare sempre più territori per collaborare in termini fattivi a favore del SI alla Donazione; dar vita a sinergie con gruppi, associazioni, istituzioni ed enti non può che essere una risposta pratica e fattiva alle 8325 persone (dato del 15.10.2025) che in Italia attendono quel trapianto che possa loro restituire una speranza di vita. Ecco allora che per mantenere viva la fiamma dell’amicizia con i volontari di Bra-Langhe-Roero abbiamo messo in atto l'occasione di ritrovo ed al pari di un anno fa, abbiamo voluto ridare nuova linfa a questa amicizia con il Presidente Vergnano e con i candidati donatori braidesi, in modo da esprimere loro la nostra gratitudine per l’ospitalità che ci avevano riservato presso la loro città, pianificando inoltre prossime azioni comuni e scambiarsi quelle positive esperienze utili a mettere in campo nuove sinergie cui dare vita sul nostro territorio. AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero si conferma una comunità operosa ed un esempio mirabile in tutto il Piemonte cui vogliamo guardare con convinzione ed attenzione, raccogliendo quegli spunti e quel cambio di passo in crescendo che anche noi intendiamo compiere con lo sguardo proiettato al futuro»

Un secondo apprezzato momento della intensa e vissuta giornata, quella trascorsa a Pecetto di Valenza dove ad attendere le due delegazioni di AIDO il Sindaco Andrea Bortoloni (attualmente anche Vice Presidente Vicario di AIDO Valenza) e l’Assessore Mirella Pastorello, alle quali hanno testimoniato la piena adesione dell'Amministrazione Civica pecettese alla celebrazione dell’anniversario tra le due Comunità AIDO.

«Ringrazio AIDO Valenza e tutte le associazioni intervenute dei comuni legati al territorio valenzano» - commenta Gianfranco Vergnano - «per l’accoglienza riservata al nostro gruppo in questa magnifica giornata in cui davvero numerosi son stati i volontari gli amministratori pubblici ed i tanti amici di sempre che hanno manifestato vicinanza con un simbolico, ideale ed appassionato abbraccio, testimoniandoci con gesti semplici e parole sincere l'importanza del nostro impegno dando evidenza come l'azione messa in campo dalle tantissime associazioni in tutta Italia costituiscano una ricchezza preziosa da salvaguardare e implementare e di come la bellezza del "Dono" possa ritrovarsi sotto diverse forme con il comune intento di aiutare, sostenere e preservare la vita e chi è in difficoltà.

E su queste logiche e dinamiche che abbiamo sviluppato le prime relazioni con il Gruppo AIDO locale e consolidato i rapporti fino ad addivenire ad uno scritto specifico tra le parti, che anche in questa occasione si vuole mantenere attivo, vivo e pro-attivo all’insegna dell’Amicizia che permette ai tanti nostri volontari di unirci in modo profondo con l’auspicio di poter trasformare il tutto in un autentico Patto di Gemellaggio!».



