Domenica torna a Festiona la tradizionale Castagnata di solidarietà

Domenica 19 Ottobre, a partire dalle ore 14, torna la “CASTAGNATA DI SOLIDARIETÀ FESTIONESE”. Come per gli anni scorsi, oltre alla distribuzione di “Mundai” verranno organizzati dei giochi di abilità per adulti e bambini, il pozzo di San Patrizio, la stima del peso, i pacchi sorpresa, il pane fatto al forno frazionale e mille altre sorprese.

Nel pomeriggio di domenica saranno distribuiti “mundai e vin brulè”, si potranno gustare le torte, il pane appena sfornato nel forno della frazione e tantissimi altri prodotti locali. Ci saranno i giochi popolari per tutte le età, per i più piccini il Pozzo di San Patrizio da dove si potranno estrarre premi a sorpresa ed esposizioni di prodotti artigianali per le vie del paese. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo occitano Lou Pitakass. Dalle ore 15 sarà inoltre possibile partecipare alla visita guidata della Chiesa Patronale di Santa Margherita.

Quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto al Centro Città della Salute di Torino – Centro per i disturbi cognitivi e le demenze.

Tutto quanto è organizzato da volontari della frazione e reso possibile dal contributo di tante persone che forniscono prodotti e insieme all’organizzazione si pongono l’obiettivo di poter contribuire ad aiutare le associazioni di volontariato affinché possano proseguire la loro preziosa attività verso le persone meno fortunate di noi.

Sarà una giornata serata all’insegna della compagnia e dell’allegria, con la degustazione dei prodotti tipici del nostro territorio. Non mancate… fare del bene… fa bene!