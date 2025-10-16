Alice Giavelli, la ragazza con la carabina, ricevuta a Palazzo Lascaris

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Lascaris a Torino Alice Giavelli di Argentera che a soli 14 anni si è già fatta notare come una delle migliori atlete italiane in una disciplina molto particolare.

Tesserata per la società TSN MONDOVÌ, al Trofeo Coni 2025 ha conquistato un ottimo secondo posto nella disciplina UITS di carabina C10. Accompagnata da mamma Elisa e papà Arnaldo la giovane campionessa ha raccontato i momenti salienti della gara, la sua passione nata a soli 12 anni e i sacrifici fatti per allenarsi una volta alla settimana a Mondovì più diversi allenamenti a casa, dove in totale sicurezza il padre ha realizzato un tirassegno. Naturalmente conciliando il tutto lo studio, che resta la priorità.

“Grazie ad Alice, unica cuneese nella squadra che ha rappresentato il Piemonte - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - ho approfondito alcuni aspetti di uno sport che significa soprattutto disciplina, concentrazione e freddezza. Complimenti ad Alice e ai suoi genitori, che la seguono con altrettanta passione nelle gare e negli allenamenti”.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha omaggiato Alice di una pergamena “per gli ottimi risultati sportivi raggiunti, che fanno onore a tutto il Piemonte”.

“Un piccolo pensiero - ha concluso Graglia - come segno di vicinanza delle istituzioni e per ringraziare Alice che con sacrificio ed impegno attraverso i suoi eccellenti risultati, tiene alta la bandiera del Piemonte”.