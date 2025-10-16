Honda Cuneo Granda Volley-Scandicci 3-0: le pagelle delle Gatte

NOVA MARRING: S.V.
ELA KOULISIANI: S.V.
JAELYN KEENE 6,5: non impeccabile in attacco, ma si riscatta con due ace e un prezioso monster-block.
PRINCESS ATAMAH: S.V.
JESSICA RIVERO: S.V.
MARGARITA MARTINEZ: S.V.
ERIKA PRITCHARD 9: tarantolata! Serata pressoché perfetta per la banda statunitense. I tre muri consecutivi del secondo set sono la fotografia della sua sontuosa prestazione. Chiude con 18 punti e uno strameritato titolo di MVP.
LINDA MAGNANI 6,5: entra per migliorare la ricezione e centra l’obiettivo.
SAFA ALLAOUI: S.V.
ANNA BARDARO 7,5: la sua migliore prestazione dal suo arrivo a Cuneo! Qualche piccola sbavatura nella gestione della zona di conflitto, ma è tra le protagoniste indiscusse della serata.
AGNESE CECCONELLO 8: una diga! Alza un muro solido e per l’attacco toscano diventa tutto più difficile. Determinante anche in battuta.
MASA PUCELJ 8: altra prestazione positiva per la giovane schiacciatrice slovena. A fine serata il suo bottino è di due muri e 14 punti all’attivo.
NOEMI SIGNORILE 8: serve le compagne con precisione chirurgica. Si fa valere anche a rete. Una garanzia!
BINTO DIOP 8: l’opposta del Cuneo torna a graffiare. Precisa al servizio e cinica in attacco. In tutti i set mantiene alta la concentrazione ed è brava a rimettere in carreggiata la squadra nei rarissimi momenti di difficoltà.
FRANCOIS SALVAGNI 9: manda in campo una squadra agguerrita e determinata. Azzecca tutte le scelte tecnico-tattiche. Sul 19-19 del primo set si gioca il secondo time-out a disposizione e le gatte da quel momento piazzano un parziale di 32 a 10. C’è tanto dell’ex tecnico del Mulhouse dietro questa vittoria.