 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 16 ottobre 2025, 14:53

Nuoto: Sara Curtis di scena nella seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta

La campionessa saviglianese torna alle gare dopo i Mondiali e dopo il suo trasferimento alla Virginia University

(foto: sito fisi)

(foto: sito fisi)

Westmont (Illinois, a 30 km da Chicago) da venerdì 17 a domenica 19 ottobre ospiterà la seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, che si concluderà la settimana successiva a Toronto in Canada. 

Gli azzurri in acqua sono gli stessi che hanno preso parte alla tappa d'apertura a Carmel, dal 10 al 12, con l'aggiunta di Simone Stefanì e soprattutto di Sara Curtis che farà il ritorno alle gare, dopo i Mondiali e dopo il suo trasferimento alla Virginia University dove sta svolgendo il suo percorso di studi e allenandosi per la Virginia Cavaliers alla corte di Todd DeSorbo.

Coppa del mondo articolata in tre tappe ovviamente in vasca da 25 metri: negli Usa a Carmel (Indiana) e Westmont (Illinois) e in Canada a Toronto. Nove giorni di gare distribuiti su tre weekend (10-12, 17-19 e 23-25 ottobre), che vedranno in acqua i migliori nuotatori del panorama internazionale.

fin

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium