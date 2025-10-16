Nuoto: Sara Curtis di scena nella seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta

Westmont (Illinois, a 30 km da Chicago) da venerdì 17 a domenica 19 ottobre ospiterà la seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, che si concluderà la settimana successiva a Toronto in Canada.

Gli azzurri in acqua sono gli stessi che hanno preso parte alla tappa d'apertura a Carmel, dal 10 al 12, con l'aggiunta di Simone Stefanì e soprattutto di Sara Curtis che farà il ritorno alle gare, dopo i Mondiali e dopo il suo trasferimento alla Virginia University dove sta svolgendo il suo percorso di studi e allenandosi per la Virginia Cavaliers alla corte di Todd DeSorbo.

Coppa del mondo articolata in tre tappe ovviamente in vasca da 25 metri: negli Usa a Carmel (Indiana) e Westmont (Illinois) e in Canada a Toronto. Nove giorni di gare distribuiti su tre weekend (10-12, 17-19 e 23-25 ottobre), che vedranno in acqua i migliori nuotatori del panorama internazionale.