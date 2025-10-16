Pesca sportiva: Andrea Costa sul podio nel campionato Mosca Seniores

Per la Fipsas - Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee - della provincia di Cuneo, si conclude con un altro importante traguardo un anno che è stato molto impegnativo ma anche ricco di soddisfazioni.

Andrea Costa della società Pescatori Valle Varaita si è aggiudicato un ottimo terzo posto nel Campionato Mosca Seniores, che si è svolto nel Torrente Lys in Valle d’Aosta.

Una gara disputata con la massima concentrazione fino all’ultimo, superando numerose gare impegnative, che hanno portato a sfidarsi alla finale i 24 migliori pescatori italiani della categoria Seniores di Pesca alla Mosca. Tra i super finalisti, c’erano anche altri pescasportivi della Fipsas Cuneo: Domenico Taricco della società Albesi arrivato nono e poi Federico Viassone società Albesi (13esimo posto) ed infine sempre per Albesi Nicolò Ferrero che si è piazzato al 17esimo posto.

“Avere quattro cuneesi tra i 24 migliori pescasportivi italiani è davvero un ottimo risultato - sottolinea Giacomo Pellegrino, presidente provinciale e regionale Fipsas -. Complimenti ad Andrea Costa per la sua medaglia di bronzo, vinta tra l’altro negli stessi giorni in cui è diventato papà. Gli ottimi risultati - conclude Pellegrino - dimostrano non solo la bravura e l’impegno dei nostri associati ma anche come la pesca sia uno sport molto praticato e amato, nel rispetto più totale dell’ambiente e della sua biodiversità. Ringrazio tutte le società di pesca sportiva ed i volontari per il loro costante lavoro: ogni traguardo conseguito è una sfida vinta per tutta la Fipsas".