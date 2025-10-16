Quad / Daniel Dalmasso si piazza secondo a Bassignana

Bassignana (AL), 12 ottobre. L’ultima tappa del campionato quad fettucciati Motornext, organizzata dal Moto Club Enzo Cattaneo, ha avuto luogo nell’alessandrino, con buone condizioni meteo, salvo la nebbia che ha avvolto la pista nelle prime ore della mattina, ritardando di circa un’ora l’inizio delle prove.

Presente a quest’ultimo appuntamento di campionato, anche il rossanese Daniel Dalmasso, presidente e pilota della Asd Mammut, nata ad inizio anno, impegnato nella categoria Quad Expert, in sella al fido Suzuki LTR 450.

Anche se acciaccato per la sublussazione di una costola Daniel, dopo aver percorso alcuni giri ad andatura ridotta per memorizzare il percorso, decide di tirare, riuscendo a staccare nel quarto giro un buon tempo, che nessuno riuscirà a migliorare, tempo che gli vale la pole position e di allinearsi per primo in griglia di partenza, davanti a Silvano Grola.

Daniel Dalmasso in lotta con gli avversari

Alla prima curva di gara uno il rossanese è terzo, ma in un paio di curve riesce a mettersi in seconda posizione, agganciando Grola. La pista è molto bucata, poiché vi erano state in precedenza le prove delle altre categorie, ma Daniel cerca di sferrare l’attacco su Grola, senza tuttavia riuscire a portare a termine il sorpasso.

Al secondo via, con pista ripristinata dopo le prime manche, il quad Suzuki di Daniel è nuovamente terzo alla prima curva, ma dopo un paio di giri riesce a passare Alberto Bianchini, mentre Silvano Grola tenta la fuga. Il rossanese riesce a colmare il distacco e si produce anche un paio di tentativi di sorpasso, ma i dolori al braccio destro dovuti al problema alla costola, gli consigliano di non rischiare e di accontentarsi nuovamente della seconda posizione.

La classifica della gara vede pertanto Silvano Grola in prima posizione, seguito da Daniel Dalmasso, Fabio Gabutti, Rodolfo Salustri, Alberto Bianchini ed altri.

Daniel Dalmasso, alla guida del quad Suzuki LTR 450, ripreso in uscita di curva

Al termine delle sette prove in programma, Silvano Grola (Hp4 Off Road) si laurea campione dei fettucciati Motornext quad, affiancato sul podio da Rodolfo Salustri (Team Petriglia), secondo e da Fabio Gabutti (Off Road 2000), terzo. Daniel Dalmasso Asd Mammut) a seguito dei vari problemi che lo hanno perseguitato nel corso della stagione, deve purtroppo accontentarsi della settima posizione. Pazienza, cercherà sicuramente di rifarsi nel 2026.

“Sono soddisfatto della mia prestazione - ha riferito Daniel Dalmasso -, anche se i problemi fisici mi hanno limitato un po’. Anche se ho fatto conquistato due seconde piazze in quest’ultima gara, nella quale il punteggio veniva raddoppiato, non sono riuscito a migliorare la classifica di campionato, che mi vede chiudere in settima posizione. Ci tengo molto a complimentarmi con il Moto Club per l'organizzazione della giornata, per aver preparato un bel tracciato e per tutta la manifestazione nel complesso. Vedere i suoi uomini all'opera, è come vedere una grande famiglia, che porta avanti un bell'evento, ripetendo quanto già avvenuto lo scorso anno. A mio parere dovrebbero esistere più Moto Club del genere, anche se so che non è affatto facile trovare una simile sintonia ed affiatamento. Desidero infine ringraziare chi mi ha supportato nel corso di questa stagione agonistica”.