Motori / Saul Gorlato a caccia del titolo FX2: "Ci giochiamo tutto a Misano" [FOTO]

"Ci giocheremo la vittoria a Misano, una pista che mi piace molto". Il pilota cuneese Saul Gorlato mette nel mirino la tappa finale del campionato FX2 laddove si contenderà il titolo con il compagno di scuderia G-Motorsport Vito Di Bello.

Un duello tutto da vivere quello in programma dal 14 al 16 novembre sul circuito riminese.

Gorlato è reduce da un weekend complicato a Vallelunga, segnato da un incidente in qualifica che ne ha compromesso le possibilità di vittoria, favorendo invece Di Bello, capace di vincere tutte le tre gare disputate (una delle quali per recuperare quella di Imola).

A Saul non sono bastati un terzo e due secondi posti per conservare il primato in classifica generale. Ma a Misano i punteggi saranno raddoppiati ed i giochi sono assolutamente aperti.

"A Vallelunga ho toccato un'altra auto durante la corsa e questo incidente, purtroppo, ha segnato l'intero fine settimana di gare, rendendo anche necessari una serie di interventi alla macchina. È sempre difficile rincorrere. A Misano ho sempre fatto bene, sarà tosta ma sono fiducioso".