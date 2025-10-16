Volley A1F. Cuneo-Scandicci 3-0. Pritchard e Salvagni: "È stata la partita perfetta" [VIDEO]

Esordio in casa memorabile per la Honda Cuneo Granda Volley, che ieri ha vissuto una vera e propria notte da incorniciare. Le Gatte di coach Salvagni hanno infatti sovvertito ogni pronostico, imponendosi con un netto 3-0 sulla favorita Savino Del Bene Scandicci.

La formazione toscana arrivava a Cuneo da capolista, imbattuta nelle prime due giornate, mentre le biancorosse avevano dalla loro i due punti conquistati a Macerata, la consapevolezza di aver messo in difficoltà le campionesse dell'Imoco e la spinta e l'energia del debutto in casa davanti ai propri tifosi.

Doveva essere una serata speciale e cosi è stato: le Gatte hanno sfoderato la partita perfetta, superando le ospiti in ogni fondamentale e imponendo il proprio ritmo fin dal primo pallone.

Emblematico il secondo set, chiuso 25-10, ma soprattutto la rimonta del terzo, quando le buancorosse hanno recuperato per ben due volte, da 20-22 ma soprattutto da 22-24, andando a conquistare set e partita 26-24.

Una bella prestazione corale, in cui tutta le Gatte hanno dato il proprio contributo. Fra tutte, ha spiccato Erika Pritchard, top scorer della partita con 18 punti e premiata MVP, che ha commentato: "Mi sento molto orgogliosa della mia squadra e dello staff. Abbiamo lavorato molto duramente nelle scorse due settimane ed è una bella sensazione che tutto abbia funzionato. Scandicci è una grande squadra, è un privilegio giocare contro di loro. Oggi tutto la squadra, anche le ragazze in panchina, hanno dato grande energia".

E sul prossimo appuntamento a Pinerolo: "Gli allenatori ci hanno preparato un buon programma di allenamento, quindi continueremo a lavorare sodo, a dare tutto e vedremo cosa succedere".

"È stata la partita perfetta, abbiamo lavorato davvero molto. La partita con Conegliano ci ha fatto capire che questa è l'Italia, devi sempre scendere in campo per vincere. I primi cinque palloni sono stati importanti, da lì capisci il livello dell'avversario. La vittoria nel primo set ci ha dato tanta fiducia" ha commentato un soddisfattissimo coach Salvagni al termine del match.

"Per ora ci godiamo il momento e riprendiamo fiato. Monviso ha fatto un grandissimo mercato, in queste due giornate hanno mostrato un alto livello di gioco, sarà una partita tostissima. Adesso però è importante gioire per questo risultato, è il frutto di tanto lavoro".

