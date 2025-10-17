Sanità preziosa: "Grazie a direttore e reparto del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Ci sono momenti nella vita in cui la durezza di una diagnosi blocca tutto il resto, in cui la paura occupa ogni spazio della tua giornata, in cui il non sapere paralizza.

Questo è accaduto alla nostra famiglia alcuni mesi fa: un esame, un sospetto, una conferma.

Sono proprio questi, però, gli attimi in cui la differenza è fatta dalle persone che incontriamo.

Con poche parole, dunque, voglio e vogliamo ringraziare di cuore chi dal primo istante, con tanta professionalità quanta umanità, ci ha accompagnato in questo percorso.

Grazie innanzitutto al professor Petruzzelli, direttore del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, che dal primo giorno ci ha accolto, guidato, indirizzato e rassicurato.

Un grazie infinito va poi a tutto il meraviglioso gruppo di cui si circonda e con cui collabora. Medici, Infermieri, OSS: tutti voi, chi con un sorriso, chi con una battuta, chi con una parola di incoraggiamento e una di rassicurazione, avete reso meno faticosa la salita.

Non ci siamo mai sentiti soli. La nostra bistrattata e preziosa Sanità sa ancora funzionare e sono proprio le persone come Voi, con il loro piccolo, grande contributo quotidiano a fare la differenza.

Grazie. Con immensa riconoscenza.

Lettera firmata