A Saluzzo la conferenza "Sant'Agostino, l'uomo" con il professor Aldo Intagliata

Dalla potenza del pensiero che ha plasmato l'Occidente ai misteri celati da antichi scultori: la V edizione della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025, presenta due incontri che promettono di lasciare il segno, ospitati nel cuore dell'antico Marchesato.

L'acclamata manifestazione, punto di riferimento per gli studi sul Medioevo, quest'anno si arricchisce di due interventi di grande spessore culturale:

Sabato 25 Ottobre, ore 15,30 presso la Sala Riccarda, il professor Aldo Intagliata terrà la conferenza "Sant'Agostino, l'uomo". un'analisi profonda e attuale del pensiero del filosofo. In un'epoca complessa come la nostra, la sua figura diventa uno specchio per ritrovare noi stessi e riscoprire l'Amore che giustifica ogni azione, una lezione di straordinaria modernità che parla direttamente al cuore dei giovani.

Domenica 26 Ottobre, ore 10,30 presso la Sala Griselda sarà il turno di Franco Giletta che svelerà "Le meravigliose sculture dei Re di Francia nel Marchesato di Saluzzo" attraverso il suo nuovo libro edito da Fusta Editore. Un racconto avvincente sulle tracce di maestri scultori giunti dalla Francia, capaci di infondere nella pietra un messaggio spirituale che sfida i secoli. La loro opera ha trasformato la Cappella dei Marchesi nella Chiesa di San Giovanni in un capolavoro dove il visibile e l'invisibile dialogano in un silenzio assordante.

Per tutta la durata dell'evento, gli appassionati potranno esplorare le ultime novità e i grandi classici presso l'area espositiva allestita a Il Quartiere (Piazza Montebello 1, Saluzzo). Tra i protagonisti, lo stand di Fusta Editore, con la sua rinnovata e ricca sezione di pubblicazioni storiche.

La Festa del Libro Medievale è un evento organizzato dalla Città di Saluzzo in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.