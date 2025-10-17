Alba Capitale dell'Arte Contemporanea, Rabino e Bertero: "Oggi hanno vinto la capacità di fare squadra e la sinergia tra pubblico e privato"

"Oggi hanno vinto la capacità di fare squadra, la virtuosa sinergia tra pubblico e privato per un progetto ambizioso e allo stesso tempo ben radicato a terra, che ha saputo presentare Alba e Langhe Monferrato Roero come un territorio coeso e concreto. È stata premiata la creatività, la forza di innestare il nuovo in armonia con la storia e il paesaggio e la diffusione sul territorio di eventi, mostre, manifestazioni, installazioni e rassegne artistiche di altissimo profilo. Siamo convinti, e lo dimostra l’impegno dell’ATL, che l’arte sia un vettore fondamentale dei valori delle nostre colline e delle nostre comunità locali e, allo stesso tempo, un importante elemento di caratterizzazione dell’offerta turistica. Complimenti alla città di Alba e a tutto il territorio".

Così il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino, presente ieri a Roma per l’audizione insieme con la delegazione albese, e il direttore generale, Bruno Bertero, commentano il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 assegnato alla città di Alba oggi dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli.