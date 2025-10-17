 / Attualità

Attualità | 17 ottobre 2025, 15:54

Castagnata a San Giacomo di Roburent: due domeniche di festa tra profumo di caldarroste e tradizioni

Appuntamento domenica 19 e 26 ottobre

L’autunno si accende di profumi e colori a San Giacomo di Roburent, dove torna l’attesissimo appuntamento con la Castagnata, organizzata dall’Associazione Essere Sangiacomo ETS.  Domenica 19 e domenica 26 ottobre, due giornate all’insegna del gusto, della convivialità e delle tradizioni locali.

19 ottobre – Caldarroste e sbandieratori

La prima giornata vedrà protagoniste le immancabili caldarroste, a cura dai commercianti del paese. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno gli Sbandieratori di Viatosto (Asti), che offriranno uno spettacolo ricco di colori, ritmo e abilità, grazie al contributo dell’Associazione Essere Sangiacomo ETS.

26 ottobre – Mercatini e artigianato creativo

Il secondo appuntamento, previsto per sabato 26 ottobre, proporrà nuovamente le caldarroste, sempre a cura dei commercianti, ma anche un ricco mercatino di artigianato creativo e non solo, aperto fin dal mattino. Un’occasione perfetta per passeggiare tra le bancarelle, scoprire prodotti locali e idee regalo originali, immersi nell’atmosfera autunnale del borgo.

Due weekend per celebrare l’autunno, le castagne e la voglia di stare insieme.

