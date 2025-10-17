Ceva, incontro tra il Servizio socio-assistenziale dell’Unione Montana, la Cooperativa Animazione Valdocco e le Associazioni di volontariato

Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre si è tenuto, presso la Sala Romano dell’Unione Montana di Ceva, un importante incontro tra i rappresentanti del Servizio socio-assistenziale, la Cooperativa Animazione Valdocco e le associazioni di volontariato del territorio nell’ambito del progetto finanziato dal P.N.R.R. per la promozione e il mantenimento al proprio domicilio di persone anziani non autosufficienti, attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali e soluzioni di domotica leggera.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Missione 5 del PNRR – Inclusione e coesione - investimento 1.1.2, che punta a rafforzare i servizi territoriali e prevenire l’istituzionalizzazione, migliorando la qualità della vita delle persone anziani non autosufficienti ed i loro caregiver attraverso l’innovazione tecnologica ed il supporto di prossimità.

Hanno aperto l’incontro il Presidente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida, Fabio Mottinelli, e il Responsabile del Servizio socio-assistenziale, dott.ssa Eleonora Rosso, ringraziando i presenti e ricordando come il mondo del volontariato, nonostante le fatiche derivate dalle risorse economiche e dalla necessità di trovare strategie per il ricambio generazionale, rivesta un’opportunità concreta e una preziosa risorsa per implementare servizi innovativi e lavorare sulla rete di comunità.

La Cooperativa Animazione Valdocco, come capofila degli enti del terzo settore, ha presentato il progetto che coinvolge, dal mese di gennaio 2024, gli Enti Gestori delle funzioni sociali della Provincia di Cuneo ed una cordata di cooperative presenti sul territorio.

L’obiettivo del piano di intervento è quello di supportare l’anziano non autosufficiente e la persona che lo assiste attraverso l’uso di nuove tecnologie a sostegno della domiciliarità, promuovendone la socializzazione anche a distanza e prevenendone l’istituzionalizzazione.

"L’intento non è solo fornire strumenti tecnologici, ma costruire una rete di supporto che permetta alle persone di rimanere a casa propria in sicurezza, con dignità e partecipazione" ha sottolineato l’Educatrice Samanta Dalmasso della Cooperativa Animazione Valdocco.

Le associazioni presenti hanno condiviso esperienze, bisogni emergenti, proposte come soggetti attivi sul territorio a favore delle persone che vivono situazioni di fragilità e che non sempre vengono intercettate dalle istituzioni locali.

L’incontro ha confermato la centralità del lavoro di rete, elemento chiave per il successo del progetto e del lavoro sociale, e invitato le associazioni alla possibile partecipazione al corso di formazione per volontari digitali, in partenza prossimamente, volto all’utilizzo dei dispositivi digitali per mantenere il valore aggiunto di questa esperienza: combinare l’innovazione tecnologica con il calore umano, creando una rete di vicinanza e solidarietà che fa davvero la differenza.