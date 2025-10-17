Chiusura temporanea dell’Ufficio postale di Manta per lavori del Progetto Polis

L’Ufficio postale di Manta rimarrà chiuso per cinque mesi, dal 26 ottobre al 31 marzo, per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis.

Questo progetto, di grande rilievo nazionale, fa parte del Piano Complementare al PNRR ed è volto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di favorire i Comuni con meno di 15.000 abitanti, rafforzando i servizi pubblici e migliorando l’accessibilità alle funzioni digitali nei territori.

Durante tutto il periodo di chiusura della sede di Manta, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Saluzzo, in via Camillo Peano 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Qui, sarà possibile ricevere supporto per le normali operazioni di sportello, ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza (ad esempio raccomandate) ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, cioè vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto.

L’Ufficio postale di Manta riaprirà, salvo inconvenienti, il 31 marzo.

“Questa temporanea chiusura – spiega il sindaco Ivana Casale – rappresenta un investimento importante per la nostra comunità: al termine dei lavori, Manta potrà contare su un ufficio postale moderno, efficiente e in grado di offrire servizi innovativi ai cittadini”.