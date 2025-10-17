“Amici di Bene”: sabato 18 ottobre il convegno “Da Salmour all'Europa - Emanuele Tesauro di Salmour”

Continuano le mostre gratuite promosse dall’associazione Onlus “Amici di Bene” del presidente Michelangelo Fessia, costituita il 24 gennaio nel 1977 e quindi prossimi ai 50 anni di fondazione, che persegue finalità di solidarietà sociale e senza fini di lucro.

Appuntamento prestigioso che riguarda, però, un convegno, sarà quello in programma sabato 18 ottobre al Palazzo dei Nobili di Bene Vagienna.

Alle ore 9.30 vi sarà l’apertura dell’appuntamento culturale “Da Salmour all’Europa”, coordinato dal Centro Studi Piemontesi, in collaborazione con l’Associazione Vivant – Dopo il saluto delle autorità, si terranno le relazioni di studiosi e docenti, dalle 9.50. A presiedere l’incontro divulgativo Attilio Offman (per conto dell’associazione culturale Amici di Bene).

La prima sessione riguarderà “Una pagina di gloria del Piemonte barocco: Emanuele Tesauro di Salmour”, nel 350° anniversario della scomparsa. Introdurrà la relazione Maria Luisa Doglio (professoressa emerita dell’Università di Torino)

Gli altri esperti chiamati all’appello saranno Enrico Genta Ternavasio (professore emerito dell’Università di Torino) che dedicherà l’attenzione sul tema “Un padre illustre, una polemica secentesca: Lodovico Tesauro, giurista e letterato in difesa del Cavalier Marino”.

Poi Frédéric Ieva (Università di Torino) che, sempre su Tesauro, approfondirà il tema “Una vita al servizio dei Principi. Cenni biografici di Emanuele Tesauro”. A seguire Pierpaolo Merlin (Università di Torino) con “Tesauro, il Panegirico, il Trattato: la pace di Cherasco inconclusa”; Gianni Menardi (già Direttore della Biblioteca Civica di Fossano) “Tesauro e il Cannocchiale aristotelico”; Elena Gianasso (Politecnico di Torino)

“Palazzo Tesauro a Fossano: l’identità di una famiglia per una Città” e Igor Ferraro (storico e docente) con “Il tramonto di Pallade. I Tesauro di Salmour, una famiglia piemontese al momento del tramonto”.

La seconda sessione tratterà il tema “Due grandi casate per il feudo di Salmour”. Introduce Fabrizio Antonielli d’Oulx (Presidente Vivant). In questo caso i relatori saranno Roberto Sandri Giachino (Società Italiana di Studi Araldici) che parlerà de “I Tesauro, i Gabaleone: echi di blasoneria nella storia di due illustri famiglie” e Gustavo Mola di Nomaglio (Centro Studi Piemontesi) “Joseph Anton Gabaleone von Wackerbarth-Salmour: un protagonista piemontese nell’Europa del Settecento”.

PROSEGUONO INTANTO LE MOSTRE INAUGURATE A SETTEMBRE:

-Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi

“Pallapugno tra Piemonte e Liguria”: Mostra legata a uno sport di antica memoria.

“Immagini della mia mente”: Personale di Massimo Berruti - campione ed artista

-Fino al 28 dicembre alla Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale

“Scatto matto”: Opere fotografiche di Renata e Nazzareno Grechi

fino al 28 dicembre Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello

“Immagini, realtà e sogni”: Mostra collettiva di artisti contemporanei

Circolo degli Artisti di Torino a cura di Angelo Mistrangelo

-Fino al 30 novembre a Casa Ravera

Scatti d’autore Meraviglie d’Islanda - Paesaggi tra fuoco, ghiaccio e silenzio: Mostra fotografica di Grazia Bertano

Trasparenze e Fragilità Cristalli e vetri di casa Collezioni di Famiglie piemontesi: Mostra e catalogo a cura di Carlo E. Buffa di Perrero e Roberto Sandri Giachino

L’ingresso alle mostre è libero e gratuito.

Gli orari: Palazzo Rorà giorni festivi 10-12 / 15-18 Sabato pomeriggio 15-18; Casa Ravera, Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria giorni festivi 10-12/ 15-18.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

1 novembre, Chiesa di San Francesco, alle 21

“Concerto dedicato a chi non c’è più”

Coro Albino Bonavita del Cai di Fossano

15 novembre Palazzo dei Nobili, alle 10

Presentazione dei volumi “Giovanni Botero, La sapienza dei re”, a cura di T. Provvidera e B.A. Raviola.

Postfazione di S. Vidal (traduzione di S. Lorenzini, Indici di C. Silvagni), Bibliopolis, Napoli 2025

Interverranno Enzo Baldini (Università di Torino), Danilo Zardin (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Alessandro Arienzo (Università di Napoli “Federico II”). Con letture di Aldo Delaude.

A seguire, “Boteriana IV. Tradurre Botero Ricezione, circolazione e traduzioni delle opere boteriane dal tardo XVI secolo a oggi”, a cura di F. Ieva e B.A. Raviola

Centro studi Piemontesi, Torino 2025. Atti del convegno internazionale di studi tenutosi a Torino e Bene Vagienna l’8 e il 9 novembre 2024

Intervengono Maria Giuliani (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Alessandro Arienzo (Università di Napoli “Federico II”)

30 novembre, alle 8, apertura della 149ª edizione di “Augusta Antiquaria”.