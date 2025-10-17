“In questo Erasmus per l'eternità, fai buon viaggio, Bianca”: l’ultimo saluto alla dirigente del Comprensivo di Borgo San Giuseppe

Maestri, professori, dirigenti scolastici, personale amministrativo, alunni grandi e piccoli: c’era il mondo della scuola, oggi, a dare l’ultimo saluto a Bianca Maria Anigello, dirigente dell’Istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe, scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Una chiesa davvero gremita quella del Sacro Cuore, dove erano presenti anche il vicesindaco Luca Serale, l'assessora alla Scuola Paola Olivero e chi l'ha preceduta nel ruolo amministrativo, Franca Giordano. Perché la scuola si intreccia fortemente con la società e con la vita di una città, anzi, ne è una componente fondamentale, quella formativa.

E Bianca Maria Anigello ci credeva.

Credeva nella scuola come spazio di crescita, dialogo e libertà. Prima professoressa e poi dirigente, aveva fatto dell’apertura al mondo e dell’inclusione il cuore del suo impegno.

Nonostante la malattia, non aveva mai smesso di dedicarsi con serietà e senso di responsabilità al suo lavoro, sempre accanto ai ragazzi, ai colleghi, alle famiglie.

Grazie ai progetti Erasmus, era riuscita a portare le esperienze dei Paesi del nord Europa tra le aule del "suo" comprensivo, in uno scambio che era crescita.

Durante l’omelia, il parroco ha ricordato la forza con cui Bianca ha affrontato la prova della malattia. "Come ci insegna Giobbe – ha detto – l’ultima parola non è la malattia, non è la morte: l’ultima parola è quella di Dio. Giobbe ha perso tutto, ma non ha perso Dio.

Nella sua esperienza vediamo quella di Bianca. Avete dovuto lasciarla andare per l’ultimo viaggio: non si è mai pronti, ma questo ci deve insegnare a costruire la pace, soprattutto in famiglia, a dirci che ci vogliamo bene".

Poi un pensiero rivolto alle figlie, Fulvia e Francesca: "La vostra mamma non lasciatela troppo tranquilla. I nostri morti sono vivi e non possono che volerci bene: disturbiamoli, chiediamo che ci siano accanto nei momenti difficili, quando abbiamo bisogno di un consiglio".

Al termine della celebrazione, il saluto commosso dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe, che ha ricordato la dirigente anche a nome della rete Erasmus e delle scuole finlandesi con cui l’istituto collabora.

"Sei stata una presenza costante, un esempio di dedizione e fermezza gentile. Hai vissuto la scuola come luogo di riscatto e di equità, uno spazio di crescita per persone libere e consapevoli. La tua autorevolezza nasceva dall’esempio. Ci mancherai, ma continuerai a vivere nelle aule e nei progetti degli insegnanti. In questo Erasmus per l’eternità, fai buon viaggio".

Infine, le parole del marito, Luigi Losardo, medico cardiologo, che ha voluto esprimere la riconoscenza della famiglia a quanti si sono presi cura di Bianca con umanità e competenza. "In questi giorni ho incontrato tante persone e mi sono stati raccontati aneddoti ed esperienze che mi hanno commosso. Questo è per noi un grandissimo conforto. Continueremo a portare dentro di noi ciò che Bianca ci ha lasciato".