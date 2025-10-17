 / Attualità

Che tempo fa

Attualità | 17 ottobre 2025, 15:45

Mondovì commemora i Carabinieri che hanno perso la vita a Castel d’Azzano

Oggi, in occasione del lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'amministrazione, insieme alla Polizia locale, si è recata nella Caserma di via Torino in segno di vicinanza all'Arma dei Carabinieri

Mondovì commemora i Carabinieri che hanno perso la vita a Castel d’Azzano

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, in occasione del lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per commemorare i tre carabinieri scomparsi tragicamente a Castel d’Azzano (Verona): il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo speciale Valerio Daprà sono deceduti in seguito all’esplosione di un casolare da sgomberare a Castel d’Azzano in provincia di Verona.

Il sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo e la comandante della Polizia Locale di Mondovì, Domenica Chionetti, accompagnata da alcuni colleghi, hanno voluto simbolicamente stringersi attorno all’Arma dei Carabinieri, con la Comandante della Compagnia, capitano Francesca Borelli, raccogliendosi davanti alla caserma di via Torino. 

"Un momento di silenzio, riflessione e commemorazione, effige di una vicinanza umana e professionale" - dicono dal municipio.

Arianna Pronestì

