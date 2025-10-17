Ospedale di Cuneo certificato “Punto nascita per l’allattamento”, dopo due anni di monitoraggio dati

Il Punto Nascita dell'Azienda Ospedaliera. S. Croce e Carle è stato ufficialmente riconosciuto, a livello nazionale, come "Punto Nascita per l'Allattamento". Il prestigioso riconoscimento, ottenuto nell'ambito di un progetto supervisionato dalle principali Società scientifiche dell'area perinatale, premia le strutture sanitarie impegnate attivamente nella promozione e nel sostegno dell'allattamento al seno, secondo le migliori evidenze scientifiche raccomandate a livello nazionale e internazionale.

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle ha ottenuto, come a poche altre realtà, la certificazione. Diversi i parametri analizzati nel percorso, strutturato, che promuove l’allattamento materno: dalla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare alla formazione continua del personale, dalla definizione di protocolli condivisi per le pratiche postnatali favorevoli all’allattamento al monitoraggio dei risultati e al miglioramento continuo.

Per ottenerlo, il gruppo allattamento coordinato da Marta Montagna (ostetrica) con Nadia Castellino (neonatologa) e Barbara Bertola (infermiera) ha dovuto superare due fasi di raccolta dati a distanza di due anni. Cuneo ha raggiunto il punteggio di 20 su 20, il massimo su tutti i parametri che spaziano dallo “skin to skin”, il pelle a pelle tra neonato e genitori al “rooming in”, bimbo e mamma 24 ore su 24 nella stessa stanza nel post parto, buone pratiche adottate ormai da anni.

“Favorire l’allattamento al seno – dicono gli esperti - significa investire nella salute della madre e del bambino, ridurre il rischio di patologie e promuovere un modello di sanità più attento, preventivo e sostenibile”.

L'accreditamento dei Punti Nascita virtuosi è stato reso noto in occasione del congresso nazionale della Società italiana di neonatologia