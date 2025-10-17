Trinità, la storia della Confraternita del presidente Perucca e il “Campionato Nazionale di Battuta al Coltello”

Dario Perucca è un personaggio simbolico in quel di Trinità. Grazie a lui è nato, infatti, nel 2013 il “Campionato di battuta al Coltello”, da un’idea sviluppata insieme all’Amministrazione comunale.

“Questo progetto, poi diventato evento da ormai 12 anni, vuole valorizzare un piatto della tradizione piemontese: la battuta al coltello - spiega Perucca, anche presidente della Confraternita, creata ad hoc -. Il territorio cuneese è famoso per i suoi oltre mille allevamenti di razza piemontese, una razza autoctona italiana con qualità nutrizionali e organolettiche che si presta benissimo alla cucina del crudo”.

I suoi ricordi degli inizi di questa competizione fra abili macellai: “Il primo campionato nel lontano 2013 prese inizio con cinque macellerie del Cuneese e Torinese che si affrontavano in una gara di abilità e destrezza nel battere 1,5 kg di carne bovina nel miglior modo possibile, rispettando i fattori tempo e battitura. Negli anni a seguire crebbero i partecipanti, con nuovi arrivi anche dalle regioni limitrofe della Liguria e della Lombardia. Le gare da una di velocità aumentarono di livello e qualifica”.

Coalvi, il consorzio di tutela della razza piemontese, ha aiutato l’allevatore Perucca a far crescere questo evento su scala nazionale, con la sinergia anche dei Discepoli di August Escoffier del Piemonte e Valle D’Aosta.

Grazie inoltre al sostegno economico della Cassa di Risparmio di Fossano CRF l’evento cresce di anno in anno.

Ancora sugli sviluppi di questa manifestazione e al tempo stesso competizione: “Si pensa ad un coltello da dare al primo classificato. Da qui nasce, grazie all’artigianalità della Coltelleria Collini, il coltello supremo “Il Trinità” battezzato cosi in honorem all’evento.

Negli anni successivi le gare si diversificarono in velocità con un coltello e una mano, velocità con un coltello e due mani, impiattamento versione gastronomia, impiattamento versione chef e gara del gusto.

Sempre nuove macellerie gareggiarono, portando nuova linfa all’evento, perché i veri protagonisti infine sono proprio i macellai che, con le loro idee e ricette portano ogni anno gusto, eleganza e innovazione”.

Il 18 settembre 2024 a Trinità, in occasione dell’11º Campionato, nasce la Confraternita della Battuta al coltello, presieduta da Dario Perucca (abbigliato con tanto di tunica granata e medagliato, a celebrazione della stessa Confraternita), fondatore con Francesca Santin (Vicenza), Gianni Radice (Varese), Sauro Vettori (Pistoia), Giuliano Costa (Vicenza), Mario Angelucci (Roma), Loris Bartolomei(Vicenza), Antonio Chetta (Torino).

La Confraternita ha lo scopo di promuovere la carne battuta al coltello e dadolata in tutta Italia, con eventi o sinergie con altre Confraternite e Associazione.

Di recente, a settembre, vi è stato un gemellaggio con la Confraternita del Baccalà a Sondrigo, in provincia di Vicenza.

Per l’edizione numero 13 del Campionato di battuta al coltello la data sarà domenica 30 novembre a Trinità nella mattinata presso la struttura coperta in Piazza Colombo, a seguire tutte le gare dei macellai con le giurie e le premiazioni.

Per chi vuole degustare le battute al coltello le tre Pro loco unite daranno servizio di ristoro ai visitatori. L’orchestra Saxmania, che quest’anno compie il decennale, accompagnerà musicalmente l’evento. L’evento sarà presentato da Renata Cantamessa- Fata Zucchina.

Domenica 30 novembre alla sera vi sarà la “Cena di gala con la Confraternità della battuta al coltello” e l’intronizzazione di un nuovo Confratello da parte del Vicario della Confraternita.

Lunedì 1º dicembre, novità di quest’anno, vi sarà la partecipazione in gara degli istituti alberghieri che gareggeranno anche loro con due prove gara sulla battuta al coltello. In tarda mattinata la presentazione del libro “In salute con la carne”, a cura della divulgatrice scientifica Susanna Bramante. Infine premiazione dei giovani degli istituti alberghieri regionali.