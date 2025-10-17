Un giardino terapeutico in memoria di Alessia: dono d'amore alla Salute Mentale di Boves

Un gesto d'amore che trasforma il dolore in speranza e cura concreta. È quello compiuto da una famiglia bovesana che, nei mesi scorsi, ha scelto di onorare la memoria di Alessia Bertolino con un dono speciale alla Comunità di Salute Mentale della città.

In seguito a un lutto improvviso, i familiari si sono interrogati su cosa potesse davvero alleviare la sofferenza legata alla malattia mentale. La risposta è arrivata dalla struttura stessa: regalare momenti di benessere è parte integrante della terapia.

Grazie alla generosità della famiglia Bertolino, è stato possibile rinnovare una piccola area verde della Comunità, trasformandola in un giardino accogliente. Uno spazio in cui gli ospiti possono sedersi, rilassarsi e, durante il periodo estivo, prendersi cura di piantine di fragole che poi allietano le loro merende.

"Questo spazio di rinascita è dedicato alla memoria di Alessia Bertolino", hanno comunicato i responsabili della struttura, che hanno espresso profonda gratitudine verso la famiglia "per averci regalato questo luogo di pace e per l'attenzione dimostrata verso l'ambito della Salute Mentale".

Un giardino che non è solo verde e fiori, ma un simbolo tangibile di come l'attenzione al benessere quotidiano possa fare la differenza nel percorso terapeutico delle persone fragili.