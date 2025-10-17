Una settimana a Malta per raccontare il cambiamento

Giovani da tutta Europa per raccontare il cambiamento. Nei giorni scorsi, trenta ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni provenienti da Italia, Malta, Spagna, Slovacchia ed Estonia si sono ritrovati a Marsaxlokk, un piccolo villaggio di pescatori nel sud di Malta, per prendere parte allo scambio giovanile Erasmus+ “Digital Storytelling for Positive Change”. Il progetto (coordinato dall’organizzazione maltese “Projekta Malta”) ha visto la partecipazione anche di un gruppo del Progetto Oceano di Oasi Giovani.

Ad accompagnare quest'ultimo sono stati Marco Caglieri – educatore e referente progetti europei di Oasi – e Jacopo Barbero, educatore che presto entrerà stabilmente a far parte del team educativo di “Oceano”.

Ospitati presso un centro giovanile, nel corso della settimana maltese i partecipanti hanno preso parte a laboratori pratici sullo storytelling digitale, affrontando temi come la creazione consapevole di contenuti, il potere delle opinioni online, la responsabilità individuale nel comunicare e l’importanza di raccontare il cambiamento in modo autentico e costruttivo.

«Ogni gruppo – racconta Marco Caglieri – ha portato esempi dal proprio Paese, condividendo buone pratiche e criticità dei media digitali. I giovani hanno avuto l’opportunità di sperimentare strumenti professionali di produzione video, come microfoni e software di montaggio. A completare il percorso, una giornata di visita a La Valletta, con un laboratorio dedicato alla “digital education” e all’uso consapevole delle tecnologie».

«Il clima generale – aggiunge – è stato propositivo e costruttivo. Iniziative come questa rappresentano occasioni per offrire opportunità gratuite di crescita personale, culturale e sociale a giovani che altrimenti non avrebbero accesso a contesti internazionali di questo tipo».

Per chi volesse maggiori informazioni sulle attività di Progetto Oceano e sui progetti Erasmus+ è possibile contattare il 348. 7202776.