La Provincia di Cuneo ha reso omaggio agli uomini dell’Arma deceduti nell’esplosione del casolare nel veronese

Si è svolta questa mattina, nel cortile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, la cerimonia in memoria dei tre Carabinieri tragicamente scomparsi a Castel d’Azzano (Verona) a seguito dell’esplosione di un casolare avvenuta nei giorni scorsi. L’iniziativa si è tenuta nella giornata di lutto nazionale indetta in concomitanza con i funerali di Stato celebrati a Padova, alla presenza delle autorità civili e militari.

Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, accompagnato da una delegazione della Polizia Locale Provinciale, guidata dal comandante Valerio Civallero e dal dirigente del settore Alessandro Risso. Per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, e il maggiore Sergio Pagliettini, comandante della Compagnia Carabinieri di Cuneo.

Prima del momento di raccoglimento, il presidente Robaldo ha espresso la partecipazione e il cordoglio dell’intera comunità provinciale alle famiglie delle vittime e a tutta l’Arma dei Carabinieri, riconoscendo l’impegno e il senso del dovere che contraddistinguono chi opera ogni giorno per la sicurezza del Paese.

Nel corso del suo intervento, il colonnello Piras ha ringraziato le autorità e i cittadini per le numerose espressioni di vicinanza e solidarietà ricevute in questi giorni, sottolineando come l’esempio di coraggio e dedizione dei tre militari caduti rappresenti un monito sul valore, la complessità e i rischi che accompagnano quotidianamente il servizio svolto dall’Arma a tutela della collettività.