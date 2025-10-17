 / Cronaca

17 ottobre 2025

La Provincia di Cuneo ha reso omaggio agli uomini dell’Arma deceduti nell’esplosione del casolare nel veronese

Prima del momento di raccoglimento, il presidente Robaldo ha espresso la partecipazione e il cordoglio dell’intera comunità provinciale alle famiglie delle vittime e a tutta l’Arma dei Carabinieri, riconoscendo l’impegno e il senso del dovere che contraddistinguono chi opera ogni giorno per la sicurezza del Paese

Si è svolta questa mattina, nel cortile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, la cerimonia in memoria dei tre Carabinieri tragicamente scomparsi a Castel d’Azzano (Verona) a seguito dell’esplosione di un casolare avvenuta nei giorni scorsi. L’iniziativa si è tenuta nella giornata di lutto nazionale indetta in concomitanza con i funerali di Stato celebrati a Padova, alla presenza delle autorità civili e militari.

Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, accompagnato da una delegazione della Polizia Locale Provinciale, guidata dal comandante Valerio Civallero e dal dirigente del settore Alessandro Risso. Per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, e il maggiore Sergio Pagliettini, comandante della Compagnia Carabinieri di Cuneo.

Prima del momento di raccoglimento, il presidente Robaldo ha espresso la partecipazione e il cordoglio dell’intera comunità provinciale alle famiglie delle vittime e a tutta l’Arma dei Carabinieri, riconoscendo l’impegno e il senso del dovere che contraddistinguono chi opera ogni giorno per la sicurezza del Paese.

Nel corso del suo intervento, il colonnello Piras ha ringraziato le autorità e i cittadini per le numerose espressioni di vicinanza e solidarietà ricevute in questi giorni, sottolineando come l’esempio di coraggio e dedizione dei tre militari caduti rappresenti un monito sul valore, la complessità e i rischi che accompagnano quotidianamente il servizio svolto dall’Arma a tutela della collettività.

